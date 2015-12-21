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Kasımpaşa'dan şok eden Donk açıklaması!

Melo gittikten sonra ön libero boşluğunu dolduramayan Galatasaray'ın Kasımpaşa'nın yıldız isimlerinden Donk'a kancayı taktığı iddia edilmişti. Kasımpaşa cephesinden heyecanlandıran bir açıklama geldi.

Kasımpaşa'dan şok eden Donk açıklaması!
Melo gittikten sonra ön libero boşluğunu dolduramayan Galatasaray'ın Kasımpaşa'nın yıldız isimlerinden Donk'a kancayı taktığı iddia edilmişti. Kasımpaşa cephesinden heyecanlandıran bir açıklama geldi.
Öksüz, ''Donk konusunda Mustafa Denizli ile Rıza Çalımbay bir görüşme yaptı. Olumlu geçtiğini sanıyorum. Başkanlar görüşüyor. Ancak şu ana kadar Turgay Ciner'le Dursun Özbek arasında yapılan görüşmeden ne sonuç çıktı bilmiyorum'' dedi.

"Donk, Galatasaray'da oynamak istiyor"

Hasan Hilmi Öksüz, ''Donk, Galatasaray'da oynamak istiyor. Bu son derece doğal. Rıza hoca Donk'un gitmesiyle ilgili bir sorun yaşamıyor. Doğal kabul ediyor. Alternatif planları var elbette. Oyuncu takası vb. Bu konuda benim şu anda vereceğim bir bilgi yok. Başkanlar düzeyinde görüşmeler devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Radyospor
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