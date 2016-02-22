Kartların havada uçuştuğu maçta Adana Demirspor galip!

PTT 1. Lig'in 22. haftasının kapanış maçında Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele konuk ekip Adana Demirspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

21. dakikada İbrahim Moro'nun ara pasında ceza saha içerisinde topla buluşan Mickael'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta gitti.



32. dakikada konuk ekibin kullandığı kornerde Murat Yıldırım topa elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Mickael, yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1



53. dakikada ev sahibi atağında defanstan atılan uzun topta Kojic kontrol edip vurdu. Top üsten farklı bir şekilde auta gitti.



61. dakikada İskender'in pasında ceza sahasında için de topla buluşan Kojic'in sol çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



70. dakikada Onur Akbay'ın sağ kanattan ceza sahasına ortasında İbrahim Moro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.



90. dakikada Anıl Taşdemir çalımlarla ceza sahasında girerken yerde kaldı. Pozisyonun devamında meşin yuvarlak ilk golün sahibi Mickeal'in önünde kaldı. Bu oyuncunun yerden düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2

STAT: Kamil Ocak

HAKEMLER: Emre Malok xx, Erkan Akbulut xx, Esat Sancaktar xx,

GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Stachowiak x, Yenal xx, Raspopovic xx, Serkan xx, Erkam xx, Litsingi ? (Ahmet Sabri Fener dk. 8 x), Murat x, İshak xxx (Gökhan dk. 63 xx), Wadji xx, Kojic xx (Yasin Ozan dk. 82 x), İskender xx

YEDEKLER: Josef, Fuchs, Ufuk, Erdal

TEKNİK DİREKTÖR: Vedat Özsoylu

ADANA DEMİRSPOR: Fevzi xx, Attamah xx, Şenol xx, Onur xx, Mehmet Ozan xx, Ferreira xx, Tiago xx, Hüseyin xx (Kenan dk. 71 x), İbrahim Moro xx (Anıl dk. 64 x), Mickael xxx, Burak xx (İbrahim dk. 82 x)

YEDEKLER: Ahmet Can Bağırkan, Ahmet Burak Solakel, Barış, Abdulkadir

TEKNİK DİREKTÖR: Osman Özköylü

GOLLER: Mickael (dk. 32 pen. ve 90) (Adana Demirspor)

KIRMIZI KARTLAR: Adam Stachowiak (dk. 5), Murat Yıldırım (dk. 31) (Gaziantep Büyükşehir Belediyespor)

SARI KARTLAR: Ozan, İbrahim Moro (Adana Demirspor), İskender (Gaziantep Büyüşehir Belediyespor)