Kartalın Ersan Gülüm planı başka!

Siyah-Beyazlı kurmaylar, önceki gün 4.5 milyon Euro’luk önerisini 5.5’a çıkaran Çin ekibinin teklifini İzmir’de masaya yatırdı.



"ŞUBAT SONUNA KADAR GÖNDERMEYELİM"



Başkan Fikret Orman ve ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, teknik direktör Şenol Güneş’le mini bir zirve düzenledi. Güneş’in “Ersan’ın gitmesini istemem” sözleri sonrası Orman ve Çebi, milli oyuncunu şu noktada göndermeyeceklerini söyledi.



Ancak Çin’de transfer sezonunun şubat ayı sonuna kadar açık olması nedeniyle Shanghai’ye açık kapı bırakıldı.

Orman ve Çebi’nin Güneş’e yeni transfer edilen Marcelo ve Alexis’i hatırlatarak, “Hocam Alexis ve Marcelo da, Rhodolfo gibi takıma kısa zaman içinde uyum sağlarsa Ersan’ı şubat sonu Çin’e satarız. Onlarda transfer şubat sonu bitiyor ve bu bizim avantajımız.



Üstelik verilen rakam da bizi rahatlatır” dedikleri öğrenildi. Güneş’in de bu opsiyona sıcak baktığı ifade edildi.



ÇEBİ'DEN TEKLİF



Çinliler’le görüşmeleri yürüten Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Shanghai Shenhua kulübüne başka bir teklif yaptı. Çebi’nin teklifine göre Süper Lig’de sezonun tamamlanmasının ardından eğer Ersan, Çin Ligi’ne gitmeyi kabul ederse, bonservis konusunda sorun çıkarılmayacak.



Bu noktada Beşiktaş da jest yapıp 5.5 milyon Euroluk bonservis isteğini 5’e düşürecek.