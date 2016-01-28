Kartala Sivas Belediyespor darbesi!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Beşiktaş ve Sivas Belediyespor nefes kesen bir maçla karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı konuk takım 4-3 kazandı ve grubu lider tamamladı. Beşiktaş ise ikinci sırada bir üst tura yükseldi.



Sivas ekibinin golleri 34'te penaltıdan Ali, 51'de Seyid ve 79'la 82'de Atilla'dan geldi. Beşiktaş'ın golleri ise ilki penaltıdan olmak üzere 54 ve 60'da Cenk Tosun ile 64'te Gökhan Töre'den geldi.



Bu sonuçla bir üst tura yükselen Sivas Belediyespor, Çaykur Rizespor'la Beşiktaş ise Bucaspor'la eşleşti.



HIZLI BAŞLADI



Beşitaş ilk yarıya istekli başladı. Cenk Tosun'la iki gol pozisyonuna giren Kara Kartal golü bulamadı. Kerim ve Gökhan sık sık kanat değiştirererek rakip savunmayı zorlamak istedi ancak ne şutları ne de pasları takımlarına gol sevinci yaşatmadı. Gol sevincini ise devrenin bitimine 10 dakikadan biraz fazla süre varken konuk takım yaşadı.



KIRMIZI VE PENALTI



33. dakikada Sivasspor'un gelişen atağı penaltı ile sonuçlandı. Milosevic kafayla uzaklaştırmak isterken ıskalayınca Ali bir anda topla birlikte ceza alanına girdi. Milosevic, Ali'yi durdurmak isterken arkadan faul yapınca hem penaltıya sebebiyet verdi hem de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Aynı Ali, penaltı vuruşu ile takımını 1-0 öne geçirdi.



İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI



Sivas Belediyespor ikinci yarıya golle başladı. 51. dakikada ilk golün sahibi Ali'nin sağdan ortasında top ceza alanında kafalardan sekti ve bir anda Seyid Ahmet'in önüne düştü. Seyid de adeta ikram gibi önüne düşen bu topu tek vuruşla Günay'ın koruduğu kaleye yolladı ve takımı 2-0 öne geçirdi.



CENK SAHNEDE



Bu golden sadece 3 dakika sonra bu sefer Beşiktaş golü buldu. Ceza alanına girmek üzereyken düşürülen Gökhan Töre'nin kazandırdığı penaltıyı Cenk Tosun ağlarla buluşturdu ve skoru 2-1 yaptı.



BERABERLİK GELDİ



Ev sahibi ekip maça ikinci yarıda başladı demek yanlış olmaz. 54'te Cenk'in penaltı golüyle farkı 1'e indirip Beşiktaş, 60'ta yine Cenk'le bu sefer arada fark bırakmadı: Kerim'in şık ara pasında bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk Tosun net vurdu ve durumu 2-2 yaptı.



CENK BU SEFER ATTIRDI



Beşiktaş vitesi yükseltmişti ki bir kere. 51. dakikada 2-0 geriye düşen Beşiktaş sadece 15 dakika sonra 3-2 öndeydi! Karşılaşmanın 64. dakikasında Quaresma'nın şık pasıyla ceza alanına giren Cenk şut yerine daha müsait pozisyondaki arkadaşı Gökhan'a pas vermeyi tercih etti ve Gökhan da bu ikramı geri çevirmedi: 3-2.



SÜRPRİZ GOL!



Olimpiyat'ta gol yağmuru biraz ara verse de bununla kalmadı. 79'da sahneye çıkan Atilla adeta tek başına Beşiktaş savunmasını saf dışı bıraktı, kaleci Günay'ı da geçti ve skora beraberliği getirdi: 3-3.



KİMSE BUNU BEKLEMİYORDU!



Atilla bununla da kalmadı; 82. dakikada ceza alanına giren Burak Taşdemir Günay'dan sıyrılmaya çalışırken açısını kaybetse de zor pozisyonda topu içeri çevirdi. Bir anda kale ağzında boş kalan Atilla, estetik bir vuruşla takımını yeniden öne geçirdi: 4-3.



Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 4-3, Sivas Belediyespor üstünlüğü ile sona erdi.