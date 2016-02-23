Kartal Kadıköy'e maç eksiği ile lider ayak basacak!

Spor Toto Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni 1-0 yenerek 1 maç eksiğine rağmen Fenerbahçe'nin 1 puan önünde liderliğe yükseldi. Siyah beyazlılar, böylece haftaya oynanacak Fenerbahçe derbisine ezeli rakibinin önünde gitmeyi başardı.



BEŞİKTAŞ MAÇA BASKILI BAŞLADI

Karşılaşmaya Beşiktaş, öne alanda presle başladı Kaptığı toplarla konuk defası eksik yakalamayı planlayan siyah beyazlılar, 17. dakikada gole çok yaklaştı. İsmail Köybaşı'nın soldan yaptığı ortada, altıpasın önünde uygun durumda topla buluşan Olcay Şahan'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü.

İLK YARIDA TEK ŞUT

Kalan bölümde Beşiktaş üstünlüğü vardı ama bunları tehlikeli ataklara çeviremedi. Oyunu geride kabul eden Gençlerbirliği ise tek şutunu 41. dakikada atabildi.

GOMEZ TABELAYI DEĞİŞTİRDİ

İkinci yarıda Olcay-Cenk değişikliği oyunun kaderini değiştirdi. Hücum alanında daha etkili olmaya başlayan siyah beyazlılar, 62. dakikada öne geçmeyi başardı. Cenk'in ara pasında Sosa, Gomez'i gördü. Alman yıldız da 2 haftalık suskunluğunu bozan vuruşu yaptı ve ligdeki 16. golüyle takımını öne geçirdi. Sosa ise 7. asistine imza attı.

BEŞİKTAŞ DERBİYE LİDER GİDİYOR