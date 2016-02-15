Kartal hakemlerden oldukça şikayetçi!

Beşiktaş Kulübü İletişim Direktörlüğünün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği ve kulüp ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi'nin de katıldığı toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Albayrak, Spor Toto Süper Lig'de dün Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın hakemi Ali Palabıyık'ı eleştirdi.



Albayrak, Medipol Başakşehir'in ligin iyi top oynayan ekiplerinden biri olduğunu dile getirerek, "Medipol Başakşehir lig dördüncüsü. 2-0'dan dönüş yapmak her babayiğidin harcı değil. Fenerbahçe ve Galatasaray'ı görüyorsunuz, bana göre Medipol Başakşehir bizden sonra ligin en iyi oynayan takımı. Medipol Başakşehir deplasmanı, Fenerbahçe deplasmanı kadar zor. İki takım da bu ligin en iyi hücum yapan ekibi. Hakem olarak herkese dengeli davranacaksınız ve oyunu da fazla bölmeden hızlı oynatacaksınız. Oyunda adalet olmadığı zaman futbolcu tepki veriyor. Gördüğünü çalacaksın" diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Torku Konyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın hakemi Tolga Özkalfa ve yardımcı hakem Serkan Gençerler'in bu hafta ligde görev almadığını anlatan Albayrak, şunları kaydetti:

"Demek ki bir sıkıntı var. Ali Palabıyık dün Delgado'ya, hiç uyarmadan sarı kart verdi. Ardından yediğimiz golde Delgado kırmızı kart görmekten çekindiği için müdahalede bulunamadı. Mehmet Batdal'a ikinci sarıyı vermiyorsun ama Abdullah Avcı gördü ve oyundan aldı. Beşiktaş'a karşı 10 kişi oynamanın kolay olmadığını biliyor çünkü. Mahmut Tekdemir, Oğuzhan'a yaptığı faulde kart görmedi ve sonra gol attı. Benzer hareket Fenerbahçe maçında oldu, kırmızı kart ve penaltı verildi. Tek bir şey var, herkes gördüğünü cesurca çalacak."

Metin Albayrak, Süper Lig'de 17 Şubat Çarşamba günü Mersin İdmanyurdu ile yapacakları maçın psikolojik açıdan kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Eksik olan iki maçımızın zorluk derecesi daha yüksek. Mersin İdmanyurdu ve ardından Gençlerbirliği'ni yenerek Fenerbahçe maçına lider olarak çıkabiliriz. Camiamızla, taraftarlarımızla hiç bu kadar kenetlendiğimiz bir zaman olmamıştı. Bu da bizi mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.