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Kartal'dan ayrılan Alexander Milosevic'den mesaj var!

Beşiktaş ile yollarını ayırıp Bundesliga ekiplerinden Hannover'a transfer olan Alexander Milosevic duygusal bir mesaj yayınladı

Kartal'dan ayrılan Alexander Milosevic'den mesaj var!

 Transfer sürecinin oldukça hızlı gerçekleştiğini söyleyen Milosevic, “AIK’dan Beşiktaş’a düzenli forma giyebilmek için geldim. Ancak yaşadığım sakatlıklar ve sonrasından gelen şanssızlıklar sebebiyle takımda istediğim kadar forma şansı bulamadım. Ara transferde ilk etapta benim için gelen tekliflere yönetim, olumsuz baktı. Ama dün her şey bir anda değişti. Beşiktaş, Hannover’la anlaşmaya vardı. İsveç’in Euro 2016 kadrosunda yer almam için düzenli olarak forma giymem gerekiyor... Bundan dolayı ben de gitmeyi kabul ettim. Beşiktaş’a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum. Bir gün Beşiktaş’a dönmek isterim” ifadelerini kullandı.

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Alexander Milosevic
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