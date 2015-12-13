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Kart Sınırındaki Futbolcular Can Sıkıyor

Fenerbahçe'de tam 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor akşam oynayacakları Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekipte tek hedef haftayı kayıpsız atlatmak

Kart Sınırındaki Futbolcular Can Sıkıyor
 Fenerbahçe'de tam 6 futbolcu kart sınırında bulunuyor akşam oynayacakları Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı lacivertli ekipte tek hedef haftayı kayıpsız atlatmak
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki antrenmanda, UEFA Avrupa Ligi'nde iki gün önce oynanan Celtic maçında ilk 11'de görev alan futbolcuların aktif dinlenme programı uyguladığı belirtildi. Diğer futbolcuların ise pas ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği ifade edildi.

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Volkan Şen ile Raul Meireles'in takımdan ayrı olarak özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

 6 oyuncu sınırda

Fenerbahçe'de 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde geride kalan 14 haftada Jose Fernandao, Mehmet Topal, Josef de Souza, Luis Nani, Bruno Alves ve Alper Potuk üçer sarı kart gördü.

Bu futbolcular, Medipol Başakşehir maçında da sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve gelecek hafta Gençlerbirliği deplasmanında da forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde kırmızı kart cezalısı Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra sakat futbolcular Raul Meireles ile Volkan Şen, Medipol Başakşehir maçında takımlarını yalnız bırakacak.
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