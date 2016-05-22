Karşıyaka Seçimini Yaptı, Başkan Altuğ!

PTT 1'inci Ligi’nden 2'nci Lig'e düşen Karşıyaka’nın Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’ndaki kongresine çok az sayıda üye katıldı.



Daha önce farklı dönemlerde basketbol şube başkanı olarak görev yapan, 3 kez de başkanlığa aday olmasına rağmen seçilemeyen Mutlu Altuğ, "Kulübün kayyuma kalmaması adına divan kuruluyla cuma günü yaptığımız toplantıda başkanlığa aday oldum. Camianın büyüklerinin her zaman omuz omuza, kol kola olacağımızı söylemesi üzerine görevden kaçmam mümkün değildi" dedi. Camiaya hiçbir vaat verecek durumda olmadıklarını söyleyen Mutlu Altuğ, şöyle konuştu: "Yaşar Holding'ten bir dönüş olmadı. Onlarla yeniden görüşeceğiz. İlk önce gemiyi yürütmeye çalışacağız. Bir daha altını çizerek söyleyeyim; camia büyüklerinin finansmanı sağlama, idari açıdan bize destek olma sözü üzerine ben bu göreve soyundum. Beklediğimiz desteği 1 ay içerisinde göremezsek, tekrar bir değerlendirme yapabiliriz."

Mali sıkıntıları aşamamaları durumunda yeniden kongre sinyalinin verdiği kongrede yeni sezon taslak bütçesi 8 milyon TL futbol, 8.5 milyon TL basketbol, 1 milyon TL voleybol şubenin olmak üzere 24 milyon TL olarak açıklandı.





FUTBOLA YEŞİL, BASKETE BÜYÜKKARCI

Karşıyaka’da Mutlu Altuğ başkanlığındaki yönetimde Oktay Yeşil futbol, Turgay Büyükkarcı ise basketbol şube başkanı olarak görev yapacak. Yeşil, daha önce Cenk Karace döneminde şubede çalıştı. Büyükkarcı ise geçen sezon basketbol şube başkanlığını yürüttü. Toplam 14 asil, 10 yedek üyenin yer aldığı yeni yönetim, Oktay Yeşil, Yener Eyüboğlu, Turgay Büyükkarcı, Serdar Işıldar, Barış Gökahmetoğlu, Serhat Bayülken, Bora Pehlivanlar, Günseli Sağlam, Onur Keleş, Cemal Vahit, Gökşin Konsoloğlu, Hakan Çeliker, Serkan Ergüven, Rahmi Sarıcı, İbrahim Palaoğlu, İsa Özsakallı, Cüneyt Başak, Aygün Cicibaş, Kamil Karadeniz, İlter Köseoğlu, Talat Dülge, Yiğit Tusder, Doğan Kesimler, Gökmen Karaduman isimlerinden oluştu. Kulüpte varlık yönetim kurulu da oluşturuldu.





YASAK KALKMIYOR TOLUNGÜÇ'LE DEVAM

Mutlu Altuğ, futbolda transfer yasağını kaldırmanın ilk etapta mümkün gözükmediğini, teknik direktör Soner Tolungüç’le yola devam etmeyi planladıklarını dile getirdi. Altuğ, bu konuda şunları söyledi: "İlk önce futbolcularla görüşüp 31 Mayıs’a kadar kadroda kalması düşünülenleri tutmaya çalışacağız. Transfer yasağını kaldırmak mümkün gözükmüyor. Altyapımızda da oynayabilecek 18 futbolcu var. Sonr Tolungüç ve Menajer Atilla Güneş’le yola devam etmek istiyoruz. Yanlarına destek olarak profesyonel bir yönetici daha gelebilir. Hocamızla gelecek hafta görüşeceğiz."

Başkan Altuğ, basketbol şubesiyle ilgili olarak da şöyle dedi: "Basketbolda mevcut durumda bütçe 14-15 milyon TL'den 8.5 milyon TL'ye düşecek. Eski sistem olan altyapımızdan genç oyuncular ve genç yabancılara dönme gibi bir düşüncemiz var ama bu benim şahsi düşüncem, henüz Turgay Büyükkarcı’la konuşmadık."