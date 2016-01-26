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Karşıyaka ligin yıldızını istiyor!

2015 yılı Kasım ayında Eskişehirspor'dan ayrılan Gekas'a PTT 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka talip oldu.

Karşıyaka ligin yıldızını istiyor!
2015 yılı Kasım ayında Eskişehirspor'dan ayrılan Gekas'a PTT 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka talip oldu.

Santrfor arayışına hız veren Karşıyaka, forvete takımın skor yükünü çekecek kaliteli bir yabancı golcü için harekete geçti. Menajeri aracılığıyla teklif götürülen 36 yaşındaki Yunan yıldız oyuncunun, "Önceliğim Süper Lig" dediği ancak kapıyı kapatmadığı öğrenildi. Türkiye'deki kariyerinde 84 Süper Lig maçında 50 gol atan Gekas'a PTT 1'inci Ligi'nden Karabükspor, Erciyesspor ve Adanaspor'un da talip olduğu bildirildi.

Yunan futbolcu konusunda beklemeye geçen Karşıyaka, alternatif olarak Avrupa liglerinde forma giyen, hazır durumda bir yabancı golcü arayışına olduğu girdiği ifade edildi.

Bu arada yeni transferlerle şişen kadroda eksiltme yapmaya hazırlanan teknik sorumlu Yusuf Şimşek'in bu hafta 3-4 oyuncuyu eleyebileceği belirtildi. Lisansları çıkan yeni transferleri ilk kez ligde Şanlıurfaspor deplasmanında oynatan Yusuf Şimşek'in uyum dönemini hızlandırmak için perşembe günü İzmir'de Akhisar Belediyespor'la Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son grup maçına da as kadroyla çıkması bekleniyor.

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EskişehirKarşıyakaTeofanis Gekas
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