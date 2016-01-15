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Karşıyaka Galatasaray maçında skandal gerçek ortaya çıktı

Karşıyaka kupa maçında Galatasaray ile karşılaşmıştı, maç öncesinde büyük skandal yaşanmış ve ayrıntıları yeni ortaya çıkrı

Karşıyaka Galatasaray maçında skandal gerçek ortaya çıktı

 Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Karşıyaka'nın sahasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu maç az daha oynanamıyordu. Bunun sebebi ise, karşılaşma öncesi stada gelen haciz memurlarının İzmir ekibinin oyuncularının formalarını ve kramponlarını haczetmek istemesiydi.

AZ DAHA MAÇA ÇIKAMIYORLARDI

Karşıyaka'nın Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la İzmir'de oynadığı karşılaşma öncesinde büyük bir skandalın eşiğinden dönüldü. İzmir temsilcisine gelen haciz kararı nedeniyle az kalsın yeşil kırmızılılar maça çıkamıyordu.

İCRA MEMURLARI MALZEMELERE EL KOYMAK İSTEDİ

Kulübe gelen icra nedeniyle haciz memurları, İzmir Atatürk Stadı'ndaki G.Saray maçı öncesinde soyunma odasına girerek futbolcuların malzemelerine el koymak istedi. Ama tam bu sırada maçın temsilcileri Orhan Tatar ve Murat Kutaniş devreye girdi.

"FORMA OYUNCULARIN DOKUNAMAZSINIZ"

Memurlara akredite alana girme yetkileri olmadığını aktaran ikili "Girseniz bile odadaki formalar, ayakkabılar ve malzemeler futbolcuların şahsi malzemeleridir. Onları haczedemezsiniz" ifadelerini kullandı. Böylece Karşıyaka maça çıkabilirken, büyük de bir skandal önlenmiş oldu.
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GalatasarayKarşıyaka
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