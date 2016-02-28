Karşıyaka'da Yusuf Şimşek'in kaderi belli oluyor!

Yönetimle görüşeceğini belirten Yusuf Şimşek,"Yaptığımın savunulur bir tarafı yok. Yapmamam gereken o hareketi, camiamıza, taraftarımıza değil, sadece bir anlık tepkiyle, sürekli küfreden birkaç kişiye yaptım. Bu kişiler dışındaki tüm taraftarımızdan, camiadan, yönetimden özür diliyorum ama ben buraya küfür yemeye gelmedim" dedi.



"O grup henüz maç bile başlamadan bana ve oyuncularıma küfretmeye başladı" diyen Yusuf Şimşek, şöyle devam etti:

"Son sıradayız. Bulunduğumuz yerden kurtulmak için hepimiz kazanmak istiyoruz ve gerginiz. Henüz ilk yarıda karşılaşma golsüz devam ederken bana ve Çağlar'a küfredilince sinirlerime hakim olamadım, o hareketi yaptım. Öne geçtik, Gökhan gol kaçırınca bu kez ona küfürler başladı. Kimse o pozisyonda Gökhan kadar çok gol atmayı isteyemez. Müsabaka bittikten sonra istedikleri kadar tepki göstersinler. Küfür yemek işimizin bir gerçeği ama benim de ailem, çocuklarım var. Henüz maç oynanırken teknik direktöre, oyunculara küfretmek takıma destek olmak değil."

Karşıyaka'yı sevdiği için görevi kabul ettiğini sözlerine ekleyen Yusuf Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Defalarca söyledim. Ben geçen sezon Karşıyaka'dan ayrılıp Antalyaspor'a para için gitmedim. Ayrılırken de para talep etmedim. Hala geçen yıldan alacağım var ama başkaları gibi kulübü icraya vermedim. Bu sezon da Süper Lig'den PTT 1'inci Lig'in son sırasındaki takıma para için gelmedim. Evet elimde Erdal Acar'ın verdiği senetler var ama hiçbirini işleme koymadım. Görev yaptığım 2 ay boyunca kulüpten yalnız 3000 TL prim aldım. Zor zamanda ateşten gömlek giydiğim için takdir edilmeyi beklerken küfür yedim. Bu böyle devam edemez. Kafamdan ayrılmak geçiyor."