Karşıyaka'da çöküş devam ediyor

Karşıyaka: 1 - Adana Demirspor: 2
Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Murat Özcan, Bahtiyar Birinci, Mehmet Kapluhan
Karşıyaka: Ersin Aydın, Muhammet Fatih Öztekin, Ersin Veli, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 61 Okan Şahingöz), Anıl Çıracı, Fehim Serçe (Dk. 52 Tayfun Pektürk), Ömer Can Sokullu, Zeki Korkmaz, Ali Kemal Özkan, Necati Ateş, Gökhan Ünal (Dk. 21 Taha Balcı)
Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Murat Akyüz, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Ferreira, Şenol Can, Tiago (Dk. 81 Ahmet Solakel), Moro (Dk. 85 Aykut Akgün), Attamah, Anıl Taşdemir (Dk. 71 Hüseyin Kala), Burak Çalık, Pote
Goller: Dk. 10 Pote, Dk. 76 Hüseyin Kala (Adana Demirspor), Dk. 38 Ömer Can Sokullu (Karşıyaka)
Kırmızı kart: Dk. 77 Murat Akyüz (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Pote, Dk. 90 Aykut Akgün (Adana Demirspor)
Kaynak : AA