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Karşıyaka'da çöküş devam ediyor

PTT 1. ligde kötü bir ilk yarı geçiren Karşıyaka'da işler kötü gitmeye devam ediyor bugün evinde Adana Demirspor'a 2-1 mağlup oldular ve ligin dibine demir atılar

Karşıyaka'da çöküş devam ediyor

 Karşıyaka: 1 - Adana Demirspor: 2

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Murat Özcan, Bahtiyar Birinci, Mehmet Kapluhan

Karşıyaka: Ersin Aydın, Muhammet Fatih Öztekin, Ersin Veli, Berkay Can Değirmencioğlu (Dk. 61 Okan Şahingöz), Anıl Çıracı, Fehim Serçe (Dk. 52 Tayfun Pektürk), Ömer Can Sokullu, Zeki Korkmaz, Ali Kemal Özkan, Necati Ateş, Gökhan Ünal (Dk. 21 Taha Balcı)

Adana Demirspor: Fevzi Elmas, Murat Akyüz, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Ferreira, Şenol Can, Tiago (Dk. 81 Ahmet Solakel), Moro (Dk. 85 Aykut Akgün), Attamah, Anıl Taşdemir (Dk. 71 Hüseyin Kala), Burak Çalık, Pote

Goller: Dk. 10 Pote, Dk. 76 Hüseyin Kala (Adana Demirspor), Dk. 38 Ömer Can Sokullu (Karşıyaka)

Kırmızı kart: Dk. 77 Murat Akyüz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Pote, Dk. 90 Aykut Akgün (Adana Demirspor)

Kaynak : AA

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Adana DemirsporKarşıyaka
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