Karşılaşmaya Amedpsor'un şok protestosu damga vurdu

Amed Sportif Faaliyetler ile Fenerbahçe arasında 13.00'te başlayan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali ilk maçında ev sahibi takımın oyuncuları seyircisiz oynama cezasını protesto etti.
KENDİ SAHALARINDA HAREKETSİZ KALDILAR
Mücadeleye Fenerbahçe başladı. Hakemin başlama düdüğüyle beraber konuk ekip kendi sahasında hazırlık pasları yaptı. Amed Sportif futbolcuları maç başlar başlamaz kendi yarı sahalarında hareketsiz kaldı.
30 SANİYE SONRA OYUNA DEVAM ETTİLER
Bir süre hareketsiz kalarak seyircisiz oynama cezasını protesto eden Amed Sportif Faaliyetler takımı, yaklaşık 30 saniye sonra Fenerbahçe topu taca atınca; yeniden topu rakibine vererek Fenerbahçe'nin oyuna devam etmesini sağladı.
TRİBÜNDE TARAFTAR VARMIŞ GİBİ GÖSTEREN DEV PANKART
Amed Sportif yöneticileri, seyircisiz oynanan maçta tribüne takımlarının daha önceki maçlarda çekilen taraftarların fotoğrafının yer aldığı dev pankart astılar. Tribünün tamamını kapsayan dev pankartta, maçın seyircili oynandığı izlenimi yaratıldığı gözlendi.
DENİZ NAKİ 12 MAÇ CEZA ALMIŞTI
Bilindiği gibi Amed Sportif Faaliyetler'den Deniz Naki'nin maçlardan sonra attığı twitleri siyasi içerikli bulmuş, taraftarların da attıkları sloganlar nedeniyle Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK
) sevk edilmişti. PFDK da Deniz Naki'ye 12 maçtan men ve 19.500 TL para cezası, Amed Sportif Faaliyetler kulübüne de bir maç seyircisiz oynama cezası vermişti.