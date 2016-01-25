Karren Brady Burak Yılmaz için geliyor!

Galatasaray teknik direktörü Mustafa Denizli ile başkan Dursun Özbek'in arasını açan Burak Yılmaz'ın West Ham'a satılması konusunda golcü futbolcu kararını verdi. Başkan Özbek'in bizzat, "seni istiyorlar. Ne diyorsun?" sorusuna Burak, "kararımı biliyorsunuz" cevabını verdi. West Ham, sezon başında da Burak'ı istemiş, golcü oyuncu o zaman da gitmek istediği söylemişti. Burak Yılmaz, Osmanlıspor maçından sonra da Denizli'den West Ham için izin istedi.
Galatasaray teknik direktörü Mustafa Denizli ile başkan Dursun Özbek'in arasını açan Burak Yılmaz'ın West Ham'a satılması konusunda golcü futbolcu kararını verdi. Başkan Özbek'in bizzat, "seni istiyorlar. Ne diyorsun?" sorusuna Burak, "kararımı biliyorsunuz" cevabını verdi. West Ham, sezon başında da Burak'ı istemiş, golcü oyuncu o zaman da gitmek istediği söylemişti. Burak Yılmaz, Osmanlıspor maçından sonra da Denizli'den West Ham için izin istedi.