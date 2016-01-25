Karren Brady Burak Yılmaz için geliyor!

Galatasaray teknik direktörü Mustafa Denizli ile başkan Dursun Özbek'in arasını açan Burak Yılmaz'ın West Ham'a satılması konusunda golcü futbolcu kararını verdi. Başkan Özbek'in bizzat, "seni istiyorlar. Ne diyorsun?" sorusuna Burak, "kararımı biliyorsunuz" cevabını verdi. West Ham, sezon başında da Burak'ı istemiş, golcü oyuncu o zaman da gitmek istediği söylemişti. Burak Yılmaz, Osmanlıspor maçından sonra da Denizli'den West Ham için izin istedi.



KADIN YÖNETİC, İSTANBUL'A GELİYOR

Bu arada sezon başındaki transferin son gününde Burak Yılmaz'ı Londra'ya götürmek için gelen West Ham yöneticisi Karren Brady 'nin Pazartesi günü İstanbul'a geleceği bildirildi. Resmi evraklarla İstanbul'a gelecek kadın yöneticinin hem Özbek, hem de Burak'la yapacağı görüşmelerin ardından anlaşma olması durumunda Salı veya en geç Çarşamba günü Burak'la İngiltere'ye gideceği bildirildi.

GOLLERİNİ ATMAYA DEVAM EDİYOR

Osmanlıspor karşısında Galatasaray'ın ikinci golünü kaydededen Burak Yılmaz, Süper Lig'de bu sezon 9'uncu golünü attı. Burak Yılmaz, son 5 sezonda Süper Lig'de attığı gol sayısını 97'ye çıkardı. Golcü oyuncu Osmanlıspor'a karşı kariyerinde 4. maçında ilk golünü atarken, kariyerinde 49 farklı takıma gol atmış oldu.

19 MAÇTA 9 GOL

Bu sezon oynadığı 19 maçta 9 gol atabilen Burak Yıımaz, bu gollerin 3'ünü penaltıdan kaydetti. Öte yandan, Galatasaray formasıyla 65'inci lig golüne imza atan Burak Yılmaz, son 5 maçta, 4 gol ve 1 de asist yaptı.