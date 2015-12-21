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Kardemir Karabükspor-1461 Trabzon Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri

Kardemir Karabükspor sahasında 1461 Trabzon'u konuk ediyor, PTT 1. Lig'de rakip olan iki takım Ziraat Türkiye Kupasında da kozlarını paylaşıyor, Karşılaşma 24 Aralık Perşembe günü saat 12:00'da başlayacak

Kardemir Karabükspor-1461 Trabzon Maçını Canlı İzle - Hangi Kanalda? - Maç Sonucu - Geniş Özeti ve Golleri
 Kardemir Karabükspor sahasında 1461 Trabzon'u konuk ediyor, PTT 1. Lig'de rakip olan iki takım Ziraat Türkiye Kupasında da kozlarını paylaşıyor, Karşılaşma 24 Aralık Perşembe günü saat 12:00'da başlayacak

 Ziraat Türkiye Kupası gruplarındaki 2. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.  Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupanın yarın, 23 ve 24 Aralık'ta 8 grupta oynanacak toplam 16 maçta düdük çalacak hakemler şunlar: Yarın: 13.00 Etimesgut Belediyespor-Torku Konyaspor: Yiğit Arslan 15.30 Boluspor-Büyükçekmece Tepecikspor: Kadir Sağlam 19.00 Mersin İdmanyurdu-Çaykur Rizespor: Mehmet Emre Atasoy 20.45 Trabzonspor-Gaziantepspor: İlker Meral  23 Aralık Çarşamba: 13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Medipol Başakşehir: Arda Kardeşler 13.45 Kastamonuspor 1966-Galatasaray: Ümit Öztürk 14.00 Şanlıurfaspor-Bandırmaspor: Mustafa Kürşad Filiz 16.00 Bucaspor-Aydınspor 1923: Şevket Şimşek 18.45 Fenerbahçe-Antalyaspor: Halil Umut Meler 20.30 Akhisar Belediyespor-Karşıyaka: Çağdaş Altay 24 Aralık Perşembe: 12.00 Kardemir Karabükspor-1461 Trabzon: Ferhan Kestanlıoğlu 13.45 Sivas Belediyespor-Beşiktaş: Erkan Engin 14.00 Kayserispor-İnegölspor: Ramazan Keleş 16.00 Giresunspor-Tuzlaspor: Öner Fırat 18.00 Adanaspor-Nazilli Belediyespor: Erkoç Doğan 20.00 Bursaspor-Eskişehirspor: Caner Ak
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Anahtar Kelimeler:
Kardemir Karabükspor1461 Trabzon
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