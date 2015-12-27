Karabükspor karşılaşması nefesleri kesti

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Karabükspor, 3-2 galip gelirken, Murat Akın fark yarattı.
Karşılaşmanın 15, 71 ve 74. dakikalarında fileleri havalandıran Murat Akın, Elvir Balic'in istifasının ardından çıkışa geçmek isteyen Karabükspor'un kazandığı 3 puanın mimarı oldu.Göztepe'nin gollerini ise 47. dakikada Giray Kaçar ile 66'da penaltıdan Leroy George kaydetti.
Öte yandan Karabükspor'da Marius Alexe, 35. dakikada bir penaltı kaçırdı.
Alınan bu sonucun ardından Karabükspor puanını 29 yaparken, Göztepe 26 puanda kaldı.
Ligin ikinci devresinin ilk maçında Karabükspor sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Göztepe ise Elazığspor'a konuk olacak