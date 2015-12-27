Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Karabükspor karşılaşması nefesleri kesti

PTT 1. Lig ekiplerinden Karabükspor ile Göztepe ile arasında geçen ve 3-2 sonuçlanan maç nefesleri kesti

Karabükspor karşılaşması nefesleri kesti
PTT 1. Lig ekiplerinden Karabükspor ile Göztepe ile arasında geçen ve 3-2 sonuçlanan maç nefesleri kesti

Dr.Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Karabükspor, 3-2 galip gelirken, Murat Akın fark yarattı.

Karşılaşmanın 15, 71 ve 74. dakikalarında fileleri havalandıran Murat Akın, Elvir Balic'in istifasının ardından çıkışa geçmek isteyen Karabükspor'un kazandığı 3 puanın mimarı oldu.Göztepe'nin gollerini ise 47. dakikada Giray Kaçar ile 66'da penaltıdan Leroy George kaydetti.

Öte yandan Karabükspor'da Marius Alexe, 35. dakikada bir penaltı kaçırdı.

Alınan bu sonucun ardından Karabükspor puanını 29 yaparken, Göztepe 26 puanda kaldı.

Ligin ikinci devresinin ilk maçında Karabükspor sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. Göztepe ise Elazığspor'a konuk olacak

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.