Karabükspor - Beşiktaş Kupa maçı Canlı izle - Ne Zaman? - hangi kanalda? - Saat Kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçına çıkan Beşiktaş, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Mersin İdmanyurdu'nu konuk etmiş ancak yoğun kar yağışı nedeniyle karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan maçın tatil edilmesine karar vermişti.
Siyah Beyazlılar, bu karşılaşmanın ardından rotasını Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Kardemir Karabükspor
maçına çevirdi. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 5. hafta karşılaşmasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda karşılaşacak Kardemir Karabükspor Beşiktaş maçını hakem Özkan Çeliker yönetecek.
Kardemir Karabükspor Beşiktaş maçı 20 Ocak 2016 Çarşamba günü saat 19.45'te oynanacak. Karabük'te oynanacak olan Kardemir Karabükspor Beşiktaş maçı A Haber'den naklen yayınlanacak.
İLK MAÇ NE OLMUŞTU?
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kardemir Karabükspor'u konuk etmiş, Siyah Beyazlılar Cenk Tosun (2) ve Kerim Frei'ın golleriyle sahadan 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.
ŞENOL GÜNEŞ DEDİĞİNİ YAPTI
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Siyah Beyazlılar'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Karabükspor'la oynanacak kupa maçına gençlerden kurulu bir kadroyla çıkacak.
Süper Lig'de 18. haftada oynanması gerekn ancak 5. dakikada ertelenen Mersin İdmanyurdu maçının ardından Türkiye Kupası'nda Karabükspor maçına gençlerle çıkacağını belirten Şenol Güneş dediğini yaptı.
Tecrübeli hoca Karabük deplasmanına gençlerden kurulu bir kadroyla gidecek.
Beşiktaş'ın maç kadrosunu kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.