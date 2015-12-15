Kara Kartal Zirveye Kuruldu

Geçtiğimiz Perşembe günü şanssız bir şekilde UEFA Avrupa Ligi’nden elenen temsilcimiz Beşiktaş, ligin 15. Haftasında ezeli rakibi Galatasaray’ı Olimpat Stadın’da ağırladı.Derbi maçta Wesley Sneijder’in golüyle 54. Dakikada öne geçen Galatasaray , 56’da Mario Gomez’in ve 74’de Gökhan Töre’nin gollerine engel olamayınca maçı 2-1 kaybetti. Ebedi dostu ve ezeli rakibi olan Galatasaray’ı son 10 maçtır yenemeyen Kara Kartallar, bu maç ile birlikte rakibinin bu serisine de son vermiş oldu.Puanını 35’e yükselten Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 1 puan önünde liderlik koltuğuna kuruldu.

Mücadele tempolu başlarken ilk tehlikeli atağı Galatasaray elde etti. 3. dakikada Burak yılmaz kaleyi yokladı, Günay Güvenç topa sahip oldu.

İnanılmaz bir gol çıkardı Muslera! 5. dakikada soldan gelen ortada Sosa topu ceza alanında önüne aldı. Vuruşunu Uruguaylı kaleci çıkardı. Seken topu Gomez takip etti, Muslera yerden müthiş bir refleksle kalktı ve topu uzaklaştırdı.

13. dakikada sağ kanattan Beck'in ortasına Mario Gomez gelişine vurdu. Uruguaylı kaleci Muslera direk dibinde topu kontrol etti.

İlk 15 dakikada Beşiktaş, rakibi Galatasaray'a oranla topla daha fazla oynadı.

25. dakikada Beşiktaş gole yine çok yaklaştı! Quaresma'nın ara pasında İsmail ceza alanında topla buluştu. Bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan İsmail'in penaltı noktasından yaptığı vuruşu Muslera kurtardı.

29. dakikada Olcay Şahan ceza sahası dışından sert vuruşla kaleyi yokladı ancak Muslera yine başarılıydı. Uruguaylı kaleci kalesinde gördüğü 3 net pozisyonu da engelleyerek maçın ilk 30 dakikasının yıldızıydı.

Attığı depar sonrası sakatlanan Burak Yılmaz, saha kenarına beni değiştirin işareti yaptı. Yerine 37. dakikada Umut Bulut girdi.

Maçın ilk 37 dakikasında Beşiktaş 10 şut çekerken (4 isabetli) Galatasaray ise sadece bir şut çekti.

43. dakikada Quaresma kendi getirdiği topta ceza alanı dışı sol bölümünden bir şut denedi. Vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

Bir dakika sonra Sosa kaptığı topu ileriye sürdü. Oğuzhan'a pasını verdi. Oğuzhan şık bir dokunuşla topu ceza alanı içindeki Gomez'e taşıdı. Gomez sol ayağı ile vurdu ancak yine Muslera'yı geçemedi.

Dev derbinin ilk yarısında sahada tamamen Beşiktaş vardı. Siyah - Beyazlılar 3-4 net pozisyondan yaralanamazken, Galatasaray ise yalnızca 1 şut çekti.

48. dakikada Chedjou orta alandan aldığı topla kaleye yaklaştı. Şutunu da çekti ancak top kaleyi bulmadı.

55. dakikada Beşiktaş yarı sahasından çıkarken Tolga Zengin'in yerine sahaya 11'de başlayan Günay'ın hatası sonucunda Wesley Sneijder orta sahadan boş kaleye topu yollayarak Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sadece 1 dakika sonra Beşiktaş'ın Alman yıldızı Mario Gomez sahneye çıktı ve Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydetti: 1-1.

63. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma uzak direğe doğru ortayı yaptı. Sosa'nın pasında topla buluşan Kerim Frei'in harika şutunu Muslara aynı şekilde kurtardı.

72'de Portekizli yıldız Quaresma oyundan çıkarken yerine Gökhan Töre girdi.

74. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağ kanatta topla buluşan Kerim Frei'ın ortasında arka direkte ayağının dışıyla güzel bir vuruş yapan Gökhan Töre, topu filelerle buluşturdu ve takımını 2-1 öne geçirdi.

81. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazından Olcan adın sert bir şut gönderdi. Günay köşeden iyi çıkardı.

89'da Podolski soldan çizgiye indi. İçeriye yerden çıkardı. Olcan'dan önce Umut ayak koydu. Devamından sonuç alamadı Galatasaray.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmadı ve 2015'in son derbisini Beşiktaş kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli derbiye, Astana maçında olduğu gibi sol bekte Olcan Adın ve orta sahada Selçuk'un yanında Chedjou ile başladı. Şenol Güneş ise son haftalarda yediği hatalı gollerle büyük tepki alan kaleci Tolga Zengin'den sakatlığı nedeniyle faydalanamadı. Yerine genç file bekçisi Günay Güvenç görev yaptı.