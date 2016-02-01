Kara Kartal Kupada Çeyrek Finale Uçtu

Hafta içinde beklenmedik şekilde Sivas Belediyespor'a karşı sahasında 4-3'lük mağlup olan ve grubunu 2. sırada tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselme maçında Bucaspor'a karşı ideal 11'i ile sahaya çıktı. Siyah - Beyazlılarda Şenol Güneş yeni transferler Boyko ile Alexis'e şans vermedi.



BEŞİKTAŞ MAÇA HIZLI BAŞLADI

Beşiktaş, 5. dakikada çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Uzak mesafeden atılan uzun pasta Gomez ceza sahasında topla buluştu. Sol çaprazdan vuruşunu yapan Alman yıldız kaleciye takıldı.

Siyah - Beyazlılar 17. dakikada bir gol daha kaçırdı! Kaleci Tolga'nın uzun pasında savunma arkasına hareketlenen Sosa kalesini terk eden Kemal'in üstünden aşırtma denedi ancak top dışarı çıktı.

BUCA ETKİLİ GELDİ

21'de Bucaspor etkili geldi. Emre'nin pasında sağdan bindiren Furkan'ın ortasında ceza alanına seken topu Ferhat kaleye gönderdi. Tolga Zengin yattı ve şu sert şutu kontrol etti.

25. dakikada Olcay adeta zoru başardı. Savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Olcay, çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kaldı. Başarılı futbolcu müsait pozisyonda düzgün bir vuruş yapamadı.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI

26'da Siyah - Beyazlılar yine gole yaklaştı! Sosa'nın pasında ceza alanına giren Olcay topu kontrol ettikten sonra arkasından gelen Sosa'yı düşündü. Penaltı noktasında topu alan Arjantinli yıldız vuruşunu yapmak isterken savunmadan müdahale geldi ve top kaleci Kemal'de kaldı.

İlk 30 dakikalık dilimde 4 net pozisyondan yararlanamayan Kara - Kartal, savunmada da fazla pozisyon vermeyerek sahanın mutlak hakimi olduğunu gösterdi.

35. dakikada Bucaspor taraftarının yaktığı meşaleler sahaya atılınca hakem Abdulkadir Bitigen oyunu durdurdu. Yaklaşık 2 dakikalık beklemenin ardından tekrar başlayan maçın kalan dakikaları ilk 30 dakikalık dilime göre daha temposuz geçti ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

ONUR GOLE İZİN VERMEDİ

50'de savunma arasına atılan topa hareketlenen Gökhan Töre bir anda hızlanarak kaleye yöneldi. Ceza alanına girerken şut çeken Gökhan'a savunmada Onur müdahale etti.

53'te sol çaprazdan kullanılan serbest vuruşa hareketlenen Adil boş pozisyonda topa dokunamadı.

OFSAYT!

58. dakikada Oğuzhan'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde gelişine vuran Gomez golü yaptı fakat ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

61'de Beşiktaş golü buldu! Andreas Beck'in sağdan ortaladığı top arka direkteki Gökhan'ın önünde kaldı. Yıldız futbolcunun dışarı doğru giden topu savunma oyuncusuna çarpıp ağlarla buluştu: 0-1.

69'da atılan ara pasına hareketlenen Gökhan Töre ceza sahası içinden şutunu çekti fakat top üstten dışarı çıktı.

OĞUZHAN PENALTIYI GOLE ÇEVİRDİ

72'de Sosa savunmada Sancar'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Oğuzhan 73. dakikada skoru 2-0 yaptı.

Bucaspor 79. dakikada gole çok yaklaştı! Anıl Dilaver yaklaşık 25 metreden önünde seken topa harika bir vuruş yaptı ve Tolga topu son anda kornere çeldi.

85. dakikada Emre Şahin ceza sahası içinden zor bir vuruş yaptı fakat Beşiktaş kalecisi Tolga Zengin çok iyi bir kurtarış yaparak gole izin vermedi.

Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca mücadele Beşiktaş'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.