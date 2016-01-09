Kara Kartal'ın Antalya kampı sona erdi

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig'in devre arası hazırlıklarını Antalya'nın Belek bölgesinde bulunan Gloria Sports Arena'da yaptığı antrenmanla tamamladı. Basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma ve stretching çalışması ile başladı. Kondisyon koşuları, 5-2 çalışması, taktik programı ve yarım sahada çift kale maç yapıldı. Antrenman duran top çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, öğleden sonra özel uçakla Trabzon'a giderek Ziraat Türkiye Kupası'nda 1461 Trabzon ile oynayacağı maç için kampa girecek.





MOTTA VEDA ETTİ

Bu arada Antalyaspor ile anlaşan Brezilyalı futbolcu Ramon Motta, antrenman öncesi takım arkadaşlarıyla vedalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.



Ali DANAŞ - ANTALYA / DHA