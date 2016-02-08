Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kanarya Kupa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Amеd Spоrtif Fааliyеtlеr ile kаrşılаşаcаk оlаn Fеnеrbаhçе, hazırlıklarını sabah yаptığı аntrеnmаnlа tаmаmlаdı

Kanarya Kupa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

 Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 9 Şubat Salı günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 11.00’da başlayan çalışma, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla devam etti. Çalışma taktik idmanla tamamlandı.

Abdoulaye Ba ve Lazar Markovic, tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Robin Van Persie, Luis Nani ve ağrıları bulunan Mehmet Topal, özel program dahilinde antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını yaptığı bu antrenmanla tamamladı.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.