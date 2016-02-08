Kanarya Kupa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında 9 Şubat Salı günü deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde saat 11.00’da başlayan çalışma, 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma ve çabukluk çalışmasıyla başlayan antrenman pas organizasyonlarıyla devam etti. Çalışma taktik idmanla tamamlandı.

Abdoulaye Ba ve Lazar Markovic, tedavi ve çalışmalarını takımdan ayrı sürdürdü. Robin Van Persie, Luis Nani ve ağrıları bulunan Mehmet Topal, özel program dahilinde antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarını yaptığı bu antrenmanla tamamladı.