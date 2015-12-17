''Kaleci alacağız''

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'da NTVSpor'a açıklamalarda bulundu. Orman, Beşiktaş'taki bazı yıldız oyuncular için teklifler geldiğini ancak önceliklerinin bu olmadığını ifade eden Orman, "Bazı oyuncularımız için teklifler geliyor, bugün de geldi mesala ama söylemem" şeklinde konuştu.



Vodafone Arena hakkında bilgiler veren Orman, "Önce çatıyı yapacağız, montaj da sona yaklaştık ardından oturaklar, ardından da Ocak başında da yeşil sahayı yapacağız. Oyuncular lig maçlarına konsantre olmuş durumda, dezavantajlı olarak bu durumlara geldik ancak oyuncularımızda alıştı artık. Statsız bir camianın şampiyonluğa oynaması zor, biz bunu başardık. Stadın maliyeti 300 milyon TL'yi buldu" dedi.



"SON 25 DAKİKADA 3 GOL YENMEZ"

Beşiktaş'ın Sporting karşısında son 25 dakikada 3 gol yemesini anlayamadığını dile getiren Orman, "Sporting karşısında yenildik, çok üzüldük. Beşiktaş kötü oynayabilir, yenile de bilir ancak beraberliğin yaradığı bir zamanda son 25 dakikada 3 gol yemez, yememeli. Bu sezon başından bu yana en büyük konsantrasyonumuz stadı bitirmek ve şampiyonluğu burada kutlamak" ifadelerini kullandı.



"2 OCAK'A KADAR TRANSFER YAPMAYI HEDEFLİYORUZ"

Beşiktaş'ın kaleci transferi yapacağını da açıklayan Orman, "Kalecilik çok zor bir meslek, hatalı goller yiyebilirsiniz. Tolga çok yetenekli bir kaleci, Sporting maçında hatalı bir gol yedi, özür diledi. Tolga'nın yanı sıra kadromuzda bir kalecimiz daha var ve Galatasaray maçında da o oynadı. İki maçımızı da bu arkadaşlar ile devam edeceğiz ve devre arasında da bir kaleci transferi yapacağız, ben de çalışıyorum, scout ekibimiz da çalışıyor. 2 Ocak'a kadar yetiştirmeye çalışacağız. Stoper transferi yapabilir de yapmaya da biliriz, önceliğimiz kaleci transferi" şeklinde konuştu.



Galatasaray'a göndermeler yapan Orman, "Galatasaray, bir dönem Olimpiyat Stadı'nda oynadı ve ne hallere düştüğünü gördük. Bu sebeple stat olmadan dışarıda oynamak çok zordur. Olimpiyat Stadı'na da ciddi bir kira ediyoruz. Geçtiğimiz sezon Ankara'ya da gittik. Göksel Gümüşdağ bizden çok para almıyor ama Olimpiyat'a iyi para ödüyoruz. Allah razı olsun bizi hiç reddetmedi. Bize dostluk elini uzatanları unutmayacağız, uzatmayanları da unutmayacağız" dedi.



"MARIO GOMEZ, BEŞİKTAŞ'IN ÇİMENTOSUDUR"

Mario Gomez'in Beşiktaş'ın çimentosu olduğunu ifade eden Orman, "Beşiktaş özel bir ailedir, Beşiktaş'ta olan aile ortamı birçok kulüpte yoktur. Bizim oyuncularımız seçilmiş oyunculardır, her şey para değildir. Başka kulüplere gitmek ve daha fazla para kazanmak isteyenler olmuştur ama Beşiktaş ayrıcalıktır. Mario Gomez çok düzgün bir çocuk, Beşiktaş'ın cimantosu. Quaresma, ilk geldiği gibi değil, şu anda çok farklı bir durumda. Quaresma, Beşiktaş'ın ne kadar büyük bir camia olduğunu gidince anladı" ifadelerini kullandı.