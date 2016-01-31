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Kadıköy'de Vítor Pereira'ya büyük destek

Özellikle kupa maçının uzatma dakikalarında Fenerbahçeli taraftarlar teknik direktör Vítor Pereira'ya sevgi selinde bulundu, tecrübeli çalıştırıcı tribünleri alkışlayarak cevap verdi

Kadıköy'de Vítor Pereira'ya büyük destek

 Sarı-lacivertli takım, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kayserispor'u uzatmaya giden maçta 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi



Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın uzatma bölümünde teknik direktörleri Pereira'ya sevgi gösterisinde bulundu.

Portekizli çalıştırıcı da bu yöndeki tezahüratlara alkışlarla karşılık verdi.

Mustafa Koç unutulmadı

1907 Fenerbahçe Derneği, kısa bir süre önce geçirdiği kalp krizi sonucunda vefat eden kongre üyesi ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç için Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde helva dağıttı.

Taraftarlar da tribüne konulan özel deftere Mustafa Koç ile ilgili mesajlar yazdı.

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Vitor Pereira
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