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Kadıköy'de Arda Turan'a sevgi Volkan Demirel'e ıslık!

Fenerbahçeli taraftarlar Sefa Kalya'nın cenazesine çelenk gönderen Arda Turan'a sevgi gösterileri yaparken Volkan Demirel dahil bazı futbolcuları ıslıklayarak protesto etti

Kadıköy'de Arda Turan'a sevgi Volkan Demirel'e ıslık!

 Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Ç.Rizespor ile oynadığı maçtan önce Arda Turan tezahüratı yapıldı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Genç Fenerbahçeliler Derneği lideri merhum Sefa Kalya'nın cenaze törenine çelenk gönderen Barcelona'nın yıldızı Arda Turan'ı unutmayan sarı-lacivertli taraftarlar, Arda Turan için tezahüratta bulundu.



Arda Turan'a sevgisi gösterisinde bulunan Fenerbahçeli taraftarlar, "Arda Turan oley" ve "Teşekkürler Arda Turan" şeklinde tezahürat yaptı.

VOLKAN DEMİREL VE OYUNCULARA TEPKİ

Öte yandan Genç Fenerbahçeliler, Sefa Kalya için başsağlığı dilemeyen başta Volkan Demirel olmak üzere bazı futbolculara tribünde tepki gösterdi.


(Sporx)
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Arda TuranVolkan Demirel
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