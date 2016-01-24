Kadıköy'de Arda Turan'a sevgi Volkan Demirel'e ıslık!

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Ç.Rizespor ile oynadığı maçtan önce Arda Turan tezahüratı yapıldı.
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Ç.Rizespor ile oynadığı maçtan önce Arda Turan tezahüratı yapıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar Sefa Kalya'nın cenazesine çelenk gönderen Arda Turan'a sevgi gösterileri yaparken Volkan Demirel dahil bazı futbolcuları ıslıklayarak protesto etti
24 Ocak 2016 Pazar 15:34
Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Ç.Rizespor ile oynadığı maçtan önce Arda Turan tezahüratı yapıldı.