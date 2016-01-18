Kaçan Balık Büyük Oldu Nordin Amrabat Premier Lig'de

AS Gazetesi'nin haberine göre, Amrabat, 8 milyon euroya Premier Lig takımlarından Watford'un yolunu tutuyor... Pazar günü Malaga ile son antrenmanını gerçekleştiren hücum oyuncusunun bugün İngiltere'de olacağı bildirildi.



Sağlık kontrolleri yapılacak olan Amrabat'ın daha sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı kaydedildi.



Galatasaray'ın Kayserispor'dan 8.6 milyon Euro'ya aldığı futbolcu için Malaga sezon başında 3.5 milyon euro ödemişti. La Liga'da bu sezon 13 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu gol atamazken 1 asist yaptı.



AMRABAT HABERİNİ VERDİ



Malaga'nın sahibi Şeyh Abdullah Al Thani, Nordin Amrabat'ın transfer durumuyla ilgili "Güzel haberler var..." sözlerini kullandı.



Thani kısa bir süre önce de, "Nordin Amrabat'ın transfer durumuyla ilgili bazı noktaları aydınlatmak istiyorum. Ben oyuncu satmaktan keyif almıyorum ancak herkes bir noktada anlayışlı olmalı. Amrabat bana geldi ve "Hayalim Premier Lig'de oynamak dedi. Ben de ona "Gitme" dedim. Fakat, insanların hayallerine saygı duymalısınız. Ben de böyle yaptım" sözleriyle transferi duyurmuştu

Kaynak : Sporx