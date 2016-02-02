Kaan Baysal Karakartalda!

Beşiktaş, ara transferin bitmesine saatler kala genç oyuncu Kaan Baysal'ı 1.5 yıllığına renklerine kattı.
Beşiktaş, ara transferin bitmesine saatler kala genç oyuncu Kaan Baysal'ı 1.5 yıllığına renklerine kattı.
Galatasaray ile yollarını ayıran Kaan Baysal Beşiktaş ile 1.5 yıllık sözleşme imza attı, Galatasaray'da istediği performansı sergileyememesinin ardından sözleşmesi feshedilmişti
02 Şubat 2016 Salı 11:41
Beşiktaş, ara transferin bitmesine saatler kala genç oyuncu Kaan Baysal'ı 1.5 yıllığına renklerine kattı.