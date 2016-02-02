Kaan Baysal Karakartalda!

Beşiktaş, ara transferin bitmesine saatler kala genç oyuncu Kaan Baysal'ı 1.5 yıllığına renklerine kattı.



PSV Eindhoven altyapısından yetişen ve 2014 yılında Galatasaray'a transfer olan ve 3 Ağustos 2015'de sözleşmesi fesh edilen Kaan Baysal'ı Beşiktaş Kulübü, U21 takımında forma giymesi için transfer etti.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞTİ

Galatasaray'daki 5 yıllık sözleşmesi feshedilen Kaan Baysal, sarı kırmızılı takıma o dönemde yıllık 150 bin Euro bedelle imza atmıştı. Beşiktaş'ın ise çok daha ucuza oyuncuyu renklerine bağladığı öğrenildi.

Ücret detayları ve transfer açıklaması Beşiktaş Kulübü tarafından henüz açıklanmazken bu transferle ilgili ilk resmi kayıt TFF'nin esame listesi oldu.