Juventus Buffon ve Barzagli Yeniden Geliyor

İtalya Birinci Futbol Ligi’ni (Serie A) üst üste 5. kez kazanan Juventus, bu başarıda büyük katkısı olan emektar futbolcuları Gianluigi Buffon ve Andrea Barzagli’nin sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.



Juventus’un Torino’daki tesislerinde yapılan imza töreninde, 38 yaşındaki kaleci Buffon ile 33 yaşındaki defans oyuncusu Barzagli’nin sözleşmesi 2018 yılına kadar yenilendi. Bu sezon elde edilen şampiyonlukta önemli pay sahibi olan ve kariyerinin gol yememe rekorunu kıran Buffon, bu anlaşma ile 40 yaşına kadar Juventus’ta forma giyme imkanı elde etti.



Başkan Agnelli’den övgü dolu sözler



İmza törenine katılan Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli, iki tecrübeli oyuncu için övgü dolu sözler sarf etti. Buffon gibi bir kaptanın takımda bulunmasının ayrıcalık olduğunu belirten Agnelli, , Barzagli’nin ise kendi döneminin en iyi savunmacıları arasında yer aldığını dile getirerek, "Son yılların en iyi transferlerinden. Onu hayranlıkla izliyorum." ifadelerini kullandı.



"Üst üste 5 yıl boyunca lig şampiyonu olmak bizim için muazzam gurur ve mutluluk kaynağıdır. Juventus’un bu başarılarını 15-20 yıldan önce anlayamayacağız." değerlendirmesinde bulunan Agnelli, bu yıl zorlu zamanlar geçirseler de büyük bir takım ruhu ortaya koyduklarını anlatırken, bir sonraki hedeflerinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olduğunu vurguladı.



Kaleci Buffon yaptığı açıklamada, kulübüyle sözleşme imzalamaktan ve kendisine yönelik güvenden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Umuyorum ki Juventus kariyerim, başka başarı ve zaferlerle dolu bir şekilde sonuçlanır. Gelecek yıl da lig şampiyonluğunu kazanmak, inanılmaz bir istikrar olacaktır." şeklinde görüş belirtti.



Andrea Barzagli de İtalya Kupası finaliyle başarılarına kaldığı yerden devam etmeyi iple çektiğini kaydetti.