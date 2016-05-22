Juventus 11.Kez Kupayı Evine Götürdü!

Roma Olimpiyat Stadı’nda yaklaşık 70 bin futbolseverin izlediği final mücadelesini, hakem Gianluca Rocchi yönetti. İtalya Kupası’nı bugüne kadar 10 kez kazanan Juventus ile 5 kez kazanan Milan arasındaki final maçına, Milan daha istekli başladı, kontrollü ve organize ataklar yaptı. İlk yarısı 0-0 biten maçın ikinci yarısında da gol sesi gelmeyince uzatma dakikalarına gidildi. Uzatma ilk 15 dakikalık devresi de 0-0 eşitlikle geçilirken, maçtaki sessizliği Juventus’un İspanyol forveti Alvaro Morato 108. dakikada bozdu.



Oyuna girdikten 2 dakika sonra Juan Cuadrado’nun ortasında penaltı çizgisi yakınlarında topa bekletmeden vuran Morata, Juventus’u 1-0 öne geçirdi. Maçın son dakikalarında Juventus kalesinde baskı kuran Milan, Jose Mauri ile net bir gol şansını değerlendiremeyince maçı Juventus kazandı. Juventuslu oyuncular taraftarıyla büyük sevinç yaşarken, Milanlı taraftarlar da takımlarını gösterdikleri mücadeleden ötürü alkışladı.



Kupayı 11’inci kez müzesine götüren Juventus, İtalya Kupası'nı en çok kazanan takım unvanını pekiştirdi. Siyah-beyazlı takım, hem lig şampiyonluğunu hem de İtalya Kupası’nı 2 yıl peş peşe kazanarak, İtalyan futbol tarihine de geçti. 2010-2011 sezonunda Milan ile Serie A şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Massimiliano Allegri, Juventus'un başında 4 kupa alarak bu tarihi başarıda büyük rol oynadı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen kupa seremonisinde Milanlı oyuncular, gümüş madalyalarını İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Carlo Tavecchio’dan aldı. Juventus takımına altın madalyasını ve kupasını ise İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella verdi.



Takım kaptanı Gianluigi Buffon’un kupayı kaldırmasıyla Juventuslular büyük sevinç yaşadı. İtalyan Kupası'nı 2002-2003 sezonundan beri kazanamayan Milan, gelecek yıl Avrupa kupalarına gitme fırsatını da kupa ile beraber kaçırdı. Final karşılaşmasını, Cumhurbaşkanı Mattarella’nın yanı sıra bakanlar, parlamenterler, Eski İtalya Başbakanı ve Milan Kulübü Başkanı Silvio Berlusconi, Juventus Başkanı Andrea Agnelli, İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Antonio Conte, 2006'da Dünya Şampiyonu olan İtalya Milli Takımı’nın teknik direktör Marcello Lippi ve aktör Russel Crowe da izledi.