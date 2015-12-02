Jurgen Klopp transfer iddialarına cevap verdi!

Transfer kulislerinde son günlerde sıkça konuşulan konulardan birisi Liverpool'un Standart Liege takımında forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı kaleci Guillaume Hubert transferinin peşinde olduğu idi.



Liverpool'un as kalecisi Simon Mignolet'in son 2 sezondur imza attığı hatalara Anfield'da oynanan Uefa Avrupa Ligi maçında Simon Mignolet'nin ceza sahası içerisinde tam 22 saniye boyunca elindeki topu oyuna sokamaması sonucu çift vuruştan yedikleri gol eklendi.



Durum böyle olunca da Liverpool kulislerinin ilk gündemi yeni bir kaleci transferine ihtiyaç duyulup duyulmaması oldu.



'Aksine gayet memnunum'



Liverpool menajeri Jurgen Klopp ise kalecisinin arkasında dururarak, " Kaleci pozisyonuna dair herhangi bir sıkıntım olmadığı gibi aksine gayet memnunum. Üzülerek söylemeliyim ki, sizlerin aradığı yeni kaleci arayışı hikayelerine bir nokta koyuyorum. " şeklinde net bir dille bu gündemi sonlandırmış oldu.