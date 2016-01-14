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Juande Ramos'tan Trabzonspor'a büyük şok

Trabzonspor başkanı Muharrem Usta Lucescu ile anlaşma olmamasından sonra takımın başına getirmek istediği Juande Ramos'un isteklerinin yüksek rakamlar olmasının ardından vazgeçti

Juande Ramos'tan Trabzonspor'a büyük şok

 Trabzonspor, teknik direktör arayışlarında istediği sonuca yine ulaşamadı. Mircea Lucescu'nun ardından İspanyol teknik adam Juande Ramos gündeme gelmişti. Ramos ile görüşmek için İspanya'ya giden başkan Muharrem Usta, ünlü teknik adam ile masaya oturdu.

Real Betis'in de istediği Ramos, Usta'dan yıllık 4 milyon Euro ücret istedi. Ramos, ayrıca yüklü bir transfer bütçesi de talep etti. Yapılan uzun görüşmeler sonrası taraflar arasında anlaşma olmadı ve bu defter kapandı. Bu gelişme üzerine başkan Usta ve ekibi Türkiye'ye döndü.

Trabzonspor yönetimi teknik direktör konusunu şimdilik dondurdu. Bordo-mavili yönetim Shakhtar ile sözleşmesi sezon sonu bitecek Lucescu ile Mayıs ayı başında tekrar görüşme kararı aldı.

Kaynak : Sabah

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TrabzonsporJuande Ramos
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