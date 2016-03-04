Juan Iturbe için ilk temaslara başlandı!

3 kulvarda şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe bir yandan da önümüzdeki sezonun flaş kadrosunu oluşturmak için temaslarını sürdürüyor. Liverpool'un Alman Teknik Direktörü Jürgen Klopp'un Lazar Markovic'i geri almaya karar verdiği günden bu yana Fenerbahçeli yöneticiler Sırp futbolcunun yerini doldurmak için temaslarını sürdürüyordu.



HEDEF ITURBE

Takvim gazetesinin haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetim, Roma'nın Premier Lig ekiplerinden Bournemouth'a kiraladığı Juan Iturbe için temasa geçti. Arjantin'de "Yeni Messi" olarak lanse edilen ve yetenekleri süper yıldıza benzetilen bir futbolcuydu! Juan Iturbe özellikle 2013/14 sezonunda İtalya Ligi Serie A'da Verona formasıyla önhemli bir çıkış yakalamış ve Roma'da transfer olmayı başarmıştı. Juan Iturbe hakkında bir önemli bilgi de Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira'nın Porto'dan eski öğrencisi olması. Juan Iturbe 2010 ile 2013 yılları arasında Portekiz ekibi Porto'nın kadrosunda yer alıyordu.

ROMA İLE İLİŞKİLER ÇOK İYİ DURUMDA

Juan Iturbe'nin Roma ile olan sözleşmesi 2019 yılının haziran ayında sona eriyor. Sezon sonunda da kiralık olarak oynadığı oynadığı Bournemouth'tan Roma'ya geri dönecek. Transfer piyasasında bonservis ücreti 14 milyon Euro civarında gösterilse de bu değerin düştüğü de ifade ediliyor. Salih Uçan vesilesiyle Roma ile olan ilişkileri iyi olan Fenerbahçe Kulübü, Iturbe'yi 10 milyon Euro civarında bir bonservis ücretiyle kadrosuna katabilir. Ya da Lazar Markovic'te olduğu gibi Arjantinli sağ kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiralayabilir.

MARKOVİC'İN GÖNLÜ FENER DİYOR AMA

Kendisine geleceği ile ilgili soru sorulduğunda "Sezon sonnuda her şey belli olur" şeklinde cevaplar veren Lazar Markovic'in İstanbul'a çok alıştığı, Fenerbahçe Kulübünü de benimsediği ve kalmak istediği belirtiliyor. Lazar Markovic'in sezon sonunda Liverpool yönetimiyle konuşma yapabileceği belirtiliyor.

ÇOK ÇABUK HIZLANIYOR

Fenerbahçe'nin Lazar Markovic'in yerine düşündüğü Juan Iturbe top hakimiyeti, topla birlikte bir anda hızlanması ve gol iyi gol vuruylarıyla biliniyor. Bu özelliklerinden dolayı ona "Geleceğin Messi'si" denilmişti.

22 YAŞINDA

22 yaşındaki futbolcu en iyi sezonunu 2013/14 sezonunda Serie A Ligi takımlarından Verona'da geçirmişti. Bu performansının hemen ardından Roma'ya transfer olmuştu.