Jovana Djordjevic sosyal medyayı sallıyor!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi İtalyan devi Lazio'nun forvet oyuncusu Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, fotoğraf çekiminin kamera arkasını paylaştığı video ile Instagram'ın en çok konuşulan ismi oldu. Güzel modelin, yürek hoplatan görüntüleri hayranları tarafından büyük beğeni topladı.