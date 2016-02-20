Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Jovana Djordjevic sosyal medyayı sallıyor!

Lаziо'nun fоrvеt оyuncusu Filip Djordjevic'in еşi Jоvаnа Djordjevic, fоtоğrаf çеkiminin kаmеrа аrkаsını pаylаştığı vidео ile Instagram'ın en çоk kоnuşulаn ismi оldu

Jovana Djordjevic sosyal medyayı sallıyor!
 Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi İtalyan devi Lazio'nun forvet oyuncusu Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, fotoğraf çekiminin kamera arkasını paylaştığı video ile Instagram'ın en çok konuşulan ismi oldu. Güzel modelin, yürek hoplatan görüntüleri hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.