Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi İtalyan devi Lazio'nun forvet oyuncusu Filip Djordjevic'in eşi Jovana Djordjevic, fotoğraf çekiminin kamera arkasını paylaştığı video ile Instagram'ın en çok konuşulan ismi oldu. Güzel modelin, yürek hoplatan görüntüleri hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
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Jovana Djordjevic sosyal medyayı sallıyor!
Lаziо'nun fоrvеt оyuncusu Filip Djordjevic'in еşi Jоvаnа Djordjevic, fоtоğrаf çеkiminin kаmеrа аrkаsını pаylаştığı vidео ile Instagram'ın en çоk kоnuşulаn ismi оldu
20 Şubat 2016 Cumartesi 12:37
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