Jose Sosa Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Sezon başında Demba Ba 13 milyon euroya, Ersan'ı da 7 milyon euroya Çin kulüplerine satan siyah-beyazlı aynı ülkeden teklifler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın kapısı son olarak Jose Sosa için çalındı. Ancak 30 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusu için gelen 12 milyon euroluk teklif, Beşiktaş yönetimi tarafından geri çevrildi.

Teklifi doğrulayan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Jose Sosa'nın takımda kalacağını ifade etti. Devre arası itibariyle transferi tamamen kapattıklarını vurgulayan Çebi "Sosa ile yola devam edeceğiz. Sezon sonuna kadar transferi kapattık. Şu andaki kadromuzu koruyacağız" şeklide konuştu.

Ertelenen Trabzonspor maçı dönüşü Jose Sosa'nın yeni mukavele isteğinin yönetim tarafından değerlendirmeye alınacağını da söyleyen Çebi "Sosa, Beşiktaş'ta oynamaktan dolayı çok mutlu. Bizden yeni bir sözleşme talebi olmuştu. Şu anda değil ama en geç 2 ay içinde bu durumu sonuca bağlayacağız. Biz de Sosa'dan memnunuz. Yönetimde yapacağımız görüşme sonrası yeni mukavele ilgili kararımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.