Jose Mourinho Türk Yıldızın Peşinde!

Gelecek sezon Premier Lig ekibi Manchester United 'ı çalıştırmasına kesin gözüyle bakılan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun, Barcelona 'nın yıldızı Arda Turan 'ı kadrosuna görmek istediği iddia edildi.





400 MİLYON EURO'LUK BÜTÇE

İspanyol spor dergisi Don Balon'da çıkan habere göre, İngiliz ekibinin 400 milyon Euro'luk bir transfer bütçesi vermeyi planladığı Mourinho'nun, takımda görmek istediği Barcelonalı futbolcuların başında Arda Turan geliyor.

LİSTEDE ARDA TURAN VAR

Portekizli teknik adamın, Manchester United CEO'su Ed Woodward ile yaptığı görüşmede, Barcelona'nın yıldızları Marc Bartra ile Ivan Rakitic'in de bulunduğu transfer listesini sunduğu ileri sürüldü. Mourinho'nun resmi imzayı atmasının ardından Arda Turan ile ilgili girişimlere başlanacağı da vurgulandı.