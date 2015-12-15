Jose Mourinho Kabus dolu günler yaşamaya devam ediyor

"Eğer ben futbolcu olsaydım daha fazlasını verirdim" diyen Mourinho, öğrencilerini hedef alan açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Yediğimiz iki gol benim için kabul edilemez. Benim en iyi özelliklerimden biri, futbolcularım için oyunu iyi okumam ve rakibi en ince detayına kadar saptayabilmem. Ancak yaptığım işin ihanete uğradığını hissediyorum. Oyuncularınız en iyi seviyelerinde olmadığında gol atmanız çok zordur. Özellikle de kilit pozisyondaki oyuncular...

Sanırım geçen sezon boyunca müthiş bir iş çıkardım ve oyuncularımı aslında gerçekte olmadıkları bir seviyeye ulaştırdım ve şimdi bunu kaldıramıyorlar."

Geçen sezonki Premier Lig şampiyonluğunun ardından Ağustos ayında 4 yıllık yeni sözleşme yapan 52 yaşındaki teknik adam, "Açıkça söylüyorum, Chelsea'de kalmak istiyorum. Umarım Abramovich ve yönetim kurulu da kalmamı istiyordur. Zor durumlardan korkmayan biri olduğumu biliyorsunuz" dedi.

TRANSFER İSTEMİYOR

Mourinho, Ocak ayındaki ara transfer döneminde takviye yapmayı düşünmediğini ifade ederek,"Yönetime gidip 'bu oyuncular iyi değil. 50 ya da 100 Milyon harcamamız lazım' demek doğru değil. Bu kadroyla devam etmeliyiz. İyi performans göstermeyen oyuncularım da gurur yapıp, kendilerine olan saygılarından dolayı sonuç almak için her şeylerini ortaya koymalı" dedi.

İLK 4 HAYALİ BİTTİ

Ligi ilk 4 sırada bitiremeyeceklerinin altını çizen Mourinho, "6. sıra için mücadele edeceğiz çünkü birçok takım puan kaybediyor. Ancak şu an utanç duyulacak bir yerdeyiz. Küme düşme hattına yakınız ancak ligde mücadelesi veren bir takım da olmayacağız" şeklinde konuştu.