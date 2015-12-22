Jose Mourinho Galatasaray'ın Kalbini İstiyor

Galatasaray'a transfer olmadan önce de adı Manchester United ile anılan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder hakkındaki transfer iddiaları yeniden alevlendi. İngiliz basını, Jose Mourinho'nun, Manchester United'ın başına geçtiğinde Wesley Sneijder'i transfer ettireceğini yazdı.

İLK DÜŞÜNCESİ SNEIJDER

İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesi, klasikleşen Wesley Sneijder - Manchester United iddiaları ile ilgili içinde Mourinho'nun da olduğu bir haber yayınladı. Haberde; Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, Manchester United'ın başına geçmesi halinde transferde düşündüğü ilk ismin Galatasaray'da forma giyen eski öğrencisi Wesley Sneijder olduğu belirtildi.

SNEIJDER EN UYGUN İSİM

Sneijder'in Galatasaray'da mutsuz olduğu belirtilirken, Hollandalı yıldızın, Mourinho'nun Manchester United'ına her anlamda uyacağı vurgulandı.

(Kaynak: Ajansspor)