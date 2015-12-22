Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Jose Mourinho Galatasaray'ın Kalbini İstiyor

Chelsea'deki görevinin sona ermesinin ardından Manchester United ile anlaştığı iddia edilen Jose Mourinho geldiği taktirde Galatasaray forması giyen yıldız 10 numara Wesley Sneijder'i çok istediği gelen haberler arasında

Jose Mourinho Galatasaray'ın Kalbini İstiyor
 Chelsea'deki görevinin sona ermesinin ardından Manchester United ile anlaştığı iddia edilen Jose Mourinho geldiği taktirde Galatasaray forması giyen yıldız 10 numara Wesley Sneijder'i çok istediği gelen haberler arasında
Galatasaray'a transfer olmadan önce de adı Manchester United ile anılan Hollandalı yıldız Wesley Sneijder hakkındaki transfer iddiaları yeniden alevlendi. İngiliz basını, Jose Mourinho'nun, Manchester United'ın başına geçtiğinde Wesley Sneijder'i transfer ettireceğini yazdı.

İLK DÜŞÜNCESİ SNEIJDER

İngiltere'de yayın yapan The Sun gazetesi, klasikleşen Wesley Sneijder - Manchester United iddiaları ile ilgili içinde Mourinho'nun da olduğu bir haber yayınladı. Haberde; Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun, Manchester United'ın başına geçmesi halinde transferde düşündüğü ilk ismin Galatasaray'da forma giyen eski öğrencisi Wesley Sneijder olduğu belirtildi.

SNEIJDER EN UYGUN İSİM

Sneijder'in Galatasaray'da mutsuz olduğu belirtilirken, Hollandalı yıldızın, Mourinho'nun Manchester United'ına her anlamda uyacağı vurgulandı.

(Kaynak: Ajansspor)
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Wesley SneijderManchester UnitedJose Mourinho
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.