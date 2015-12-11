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Jose Mourinho Favori Olmamayı Kafasına Takmıyor

Ligde zor durumlar geçiren Jose Mourinho nun takımı Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı başardı, takımın kötü gidişatından dolayı Mourinho'nun bütün takımların kendileri ile eşleşmeyi istemesini pek takmıyor

Jose Mourinho Favori Olmamayı Kafasına Takmıyor
Ligde zor durumlar geçiren Jose Mourinho nun takımı Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı başardı, takımın kötü gidişatından dolayı Mourinho'nun bütün takımların kendileri ile eşleşmeyi istemesini pek takmıyor

 G Grubu'ndaki son hafta mücadelesinde sahasında Portekiz temsilcisi Porto'yu 2-0 yenen ve grup lideri olarak ikinci tura çıkan Chelsea'nin Portekizli çalıştırıcısı Mourinho, pazartesi günü yapılacak kura çekimiyle ilgili ilginç değerlendirmelerde bulundu.
Bir puanın kendilerine yetmesine rağmen futbolcularının galibiyet için mücadele etmesine sevindiğini belirten 52 yaşındaki teknik adam, "Grubu ikinci sırada bitiren bütün takımlar, Zenit ya da bizi istiyor. Hiçbir takım Barcelona, Real Madrid, Bayern Münih ya da Atletico Madrid ile oynamak istemiyor" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi için favori olmadıklarını kaydeden Portekizli teknik adam, "Porto ile mücadele ettiğimiz dönemde favori değildik fakat kupayı kazandık. Inter'le şampiyon olduğumuz dönemde de favori değildik. Real Madrid ve Chelsea ile favori gösterildiğimiz sezonlarda ise ikişer kez yarı finalde elendik. Hiçbir zaman ne olacağını bilemezsiniz. Hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

Pazartesi günü çekilecek kurada Paris Saint Germain, Juventus, PSV, Benfica, Roma ya da Gent, Londra ekibinin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

AA
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Şampiyonlar LigiChelseaJose Mourinho
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