Jose Mourinho Chelsea'nin Ezeli Rakibinin Başına Geçiyor

İngiliz basınında gündem Chelsea'den kovulan Jose Mourinho. Portekizli teknik adam hakkında haberlere devam eden Ada basını, tecrübeli menajerin yeni durağının Manchester United olabileceği iddiasında bulundular.





MOURINHO MANCHESTER'I HEDEFLİYOR

The Independent gazetesi bugün yayımladığı "Kovulan Chelsea Teknik Direktörü bundan sonra gideceği kulüp olarak Manchester United'ı hedefliyor" başlıklı haberinde, Jose Mourinho'nun bocalayan Manchester United'a gitmeyi düşündüğünü ileri sürdü.

VAN GAAL YERİNE MOURINHO

Old Trafford'un Louis Van Gaal'dan memnun olmadığını hesaplayan birçok gazete, LVG yerine Jose Mourinho'nun düşünüldüğüne dikkat çekti. Mourinho'ya yakın kaynaklar Portekizli teknik adamın birçok kulüpten sezon başı için iş teklifi aldığını söylediler. 2013 yılında Sır Alex Ferguson Manchester United'dan emekliye ayrıldığında yerine düşünülen Jose Mourinho düşünülmüş ama Manchester United David Moyes'e karar verince Mourinho Chelsea'ye dönmüştü.

BAZI YÖNETİCİLER GUARDIOLA DİYOR

Old Trafford yönetiminin LVG'in geleceği ile ilgili karar verme aşamasında olduğu kaydedildi. Bazı yöneticiler ise Mourinho yerine bu yaz Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Pep Guardiola'nın alınmasını destekliyor.

NORWICH CITY MAÇI KADERİNİ BELİRLEYECEK

Manchester United'ın Premier Lig'de sahasında Norwich City ile oynayacağı maçın sonucu LVG'in kaderini tayin edecek. Manchester United'ın kendi sahasında yenilmesi LVG'in kovulmasına yol açabileceği İngiliz basınında yer aldı.

TATİLE İHTİYACI YOK

İngiliz basına konuşan Mourinho'nun menajeri ise "Jose, perşembe günü işine son verilmesinin ardından tatile çıkmıyor. Yorgun değil. Tatile ihtiyacı yok. Çok pozitif ve ileriye bakıyor" dedi.

"ABRAMOVICH İMPARATORLUĞU YENİDEN KURUYOR"

The Daily Telegraph'ın bugün "Abramovich imparatorluğu yeniden kuruyor" manşetli spor haberinde ise, Rus milyarderin Chelsea'nin Codham idman sahasına gidip futbolcular ile görüştüğü belirtildi. Drogba'nın yeni Chelsea'de yer alabileceği iddia edildi.

"JOSE'Yİ GÖNDERMEK İSTEMEDİM"

Futbolculardan takımın toparlanmasını isteyen Rus patronunun "Jose Mourinho'nun işine son vermek istemedim" dediği vurgulandı. Haberde Jose Mourinho yerine Londra'da bir otelde görüşmelerin yapıldığı Guus Hiddink'in Hollanda'yı 10 ayda kaybeden takıma çevirdiği yazıldı.