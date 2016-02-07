Jose Morais'in hastaneden çıkacağı tarih belli oldu

Antalyaspor'un geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçiren Portekizli Teknik Direktör Jose Morais'in hafta içi taburcu olacağı belirtildi.



Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'un akşam idmanı sırasında fenalaşan Teknik Direktör Joes Morais geçirdiği rahatsızlık sonrası Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmış ve tedaviye alınmıştı. Aradan geçen bir haftalık sürenin ardından Teknik Direktör Morais'i bir an olsun yalnız bırakmayan kırmızı-beyazlı ekip hocanın tekrardan takımın başına geçeceği günü sabırsızlıkla bekliyor.

"HOCA TAKIMA DÖNÜYOR"

Antalyaspor Asbaşkanı Hasan Ali Ceylan, Morais'in sağlık durumu hakkında bilgi vererek, hocanın en kısa zamanda takımın başında olacağını müjdeledi. Sağlık durumunun her geçen gün daha da iyiye gittiğini belirten Ceylan şunları söyledi:

"SAĞLIKLI OLDUĞU İÇİN ÇABUK ATLATTI"

"Hastanede hocanın tedavisinde devam ediliyor. Her geçen gün daha iyi gidiyor. Sağlığında olumsuzluk olmadan aramızda döneceğini söyledi doktorlar. Kendisinin her zaman aklında Antalyaspor var. Hemen takımın başına geçmek istiyor ancak tam iyileşmesi lazım. Doktorlar sağlıklı ve güçlü bir yapıya sahip olduğu için bu olayı çok çabuk ve hafif geçirdiğini söyledi. Takımla ve futbolla yaşamaya devam ettiği için tedavisine psikolojik olarak bir etkisinin olduğunu da söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta içi taburcu olacak ve evinde istirahatına devam edecek."