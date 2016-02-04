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Jose Morais'in doktoru son durumunu açıkladı

Beyin kanaması şüphesi ile hastanede müdahele edilen Jose Morais için doktoru "Hayati tehlikesi yok demek yanlış olur ancak düşük düzeyde." açıklamasında bulundu

Jose Morais'in doktoru son durumunu açıkladı

 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Mahmut Akyüz, hastaneye kaldırılan Antalyaspor Teknik Direktörü Jose Morais'in sağlık durumuyla ilgili, "Hocamızı şu an kontrol altında tutuyoruz. Tetkikleri ve tedavileri devam ediyor. Yaklaşık bir hafta kadar misafirimiz olacak" dedi.

Hastaneye gelen Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer ve aralarında Samuel Eto'o'nun da bulunduğu kırmızı-beyazlı futbolcular, Morais'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Daha sonra Gencer, Eto'o ve Morais'in doktoru Prof. Dr. Akyüz, gazetecilere açıklamada bulundu.

"YAKLAŞIK 1 HAFTA HASTANEDE TEDAVİ GÖRECEK"

Prof. Dr. Akyüz, hastanelerinin acil servisine getirilen Portekizli teknik adamın yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Beyin kanamasının damarsal bir nedenle meydana gelmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Akyüz, "Hocamızı şu an kontrol altında tutuyoruz. Tetkikleri ve tedavileri devam ediyor. Yaklaşık bir hafta kadar misafirimiz olacak" ifadelerini kullandı.

"HAYATİ TEHLİKESİ MİNİMAL"

Morais'in hayati tehlikesinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine ise Prof. Dr. Akyüz, beyin kanaması geçirmiş bir hastanın 'hayati tehlikesi yok' demenin doğru olmayacağını dile getirdi.

Prof. Dr. Akyüz, "Ancak tehlike minimal. Spor yaşamını sürdürmesinde bir sıkıntı oluşturacağını düşünmüyorum" şeklinde görüşlerini aktardı.

GENCER VE ETO'O'DAN AÇIKLAMALAR

Kulüp başkanı Gencer ise teknik direktörlerine acil şifalar dilediklerini kaydetti.

Yapılacak tetkikler sonucunda önemli bir durumun ortaya çıkmamasını umduklarını anlatan Gencer, "Hocamız inşallah bir an önce hastaneden çıkarak bizleri sevindirir diye bekliyoruz" diye konuştu.

Eto'o da Morais'in bir an önce aralarına dönmesini istediğini söyledi.

Bu arada, Morais'in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Antalyasporlu bazı taraftarların da acil servis önüne gelerek, Portekizli teknik adamın sağlık durumu hakkında bilgi almaya çalıştıkları gözlendi.
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Jose Morais
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