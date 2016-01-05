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Jose Morais Antalyaspor İdmanında!

Antalyaspor ile anlaştığı açıklanan Jose Morais bugünkü idmanı canlı takip etti

Jose Morais Antalyaspor İdmanında!

 Spor Toto Süper Lig ekiplerinden AntalyasporJose Mourinho'nun yardımcısı Portekizli teknik direktör Jose Morais ile prensipte anlaştı. Kırmızı beyazlı kulübün başkanı Gültekin Gencer ile gece saatlerinde toplantı yapan Morais, devre arası kampında olan Antalyaspor'un sabah antrenmanını izledi. Takım kaptanı Samuel Eto'o ile futbolcuların kondisyon çalışmasını takip eden Morais, yaklaşık 15 dakika antrenman sahasında kaldı.



Hasan Subaşı Tesisleri'ndeki antrenmanı izleyen Morais'e kulübün takım menajeri Cem Deda ile müdürü Adem Kart eşlik etti.

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