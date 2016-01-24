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Jose Manuel Ferreira De Morais mağlubiyeti yorumladı

Antalyaspor teknik direktörü Jose Manuel Ferreira De Morais deplasmanda kaybettikleri maçın ardından karşılaşmayı yorumladı

Jose Manuel Ferreira De Morais mağlubiyeti yorumladı

 Zor karşılaşma olduğunu, ilk yarıda iyi pas yaparak oyunu domine ettiklerini ancak gol bulamadıklarını ifade eden Morais, şöyle konuştu:

"İkinci yarı Gençlerbirliği hızlı ataklarla bizi zor durumda bıraktı. Golü duran toptan yedik, hastalığımız bu maçta da kendini gösterdi. Aradan sonra daha iyi olacağımızı düşünüyorum eksiklerimizi biliyoruz. Fenerbahçe ile kupa maçımız var. Yeni oyuncularımızı görme fırsatı bulacağız. Sarı lacivertli rakibimizle kupadan sonra oynayacağımız lig karşılaşmasına hazır çıkacağız."

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Jose Manuel Ferreira De Morais
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