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Jose Manuel Ferreira de Morais Antalya'ya çabuk ısındı

Hasan Subaşı Tesisleri'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da yeni teknik adam Jose Manuel Ferreira de Morais takımıın başında yer aldı

Jose Manuel Ferreira de Morais Antalya'ya çabuk ısındı

 Teknik direktörlüğe getirilen Portekizli Jose Manuel Ferreira de Morais, ilk kez takımın başında yer aldı.

Antrenmana serbest koşu ile başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. İki gruba ayrılan kırmızı-beyazlılar, idmanı tam sahada futbolculardan Samuel Eto'o liderliğinde çift kale taktik çalışmayla tamamladı.

İzinli olan Diego, Chico, Guilherme ve sakatlığı bulunan Lazarevic ile takımdan gönderilmesi düşünülen Emrah Başsan, Kvesic, Can Arat, Erman Kılıç ve Ahmet Aras antrenmana katılmadı.

Morais'in, yardımcılarına sürekli not aldırması dikkati çekti.
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