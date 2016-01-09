Jose Manuel Ferreira de Morais Antalya'ya çabuk ısındı

Teknik direktörlüğe getirilen Portekizli Jose Manuel Ferreira de Morais, ilk kez takımın başında yer aldı.
Teknik direktörlüğe getirilen Portekizli Jose Manuel Ferreira de Morais, ilk kez takımın başında yer aldı.
Hasan Subaşı Tesisleri'nde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da yeni teknik adam Jose Manuel Ferreira de Morais takımıın başında yer aldı
09 Ocak 2016 Cumartesi 16:12
Teknik direktörlüğe getirilen Portekizli Jose Manuel Ferreira de Morais, ilk kez takımın başında yer aldı.