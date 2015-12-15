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Jose Fernandao'dan UEFA Kupası Yorumu

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız golcüsü Jose Fernandao önlerindeki Lokomotiv Moskova maçı hakkında birbirinden iddialı açıklamalarda bulundu

Jose Fernandao'dan UEFA Kupası Yorumu
 Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldız golcüsü Jose Fernandao önlerindeki Lokomotiv Moskova maçı hakkında birbirinden iddialı açıklamalarda bulundu
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jose Fernandao, UEFA Avrupa Ligi ikinci turunda eşleştikleri Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını geçebilecek imkana sahip olduklarını söyledi.

Fernandao, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, Rus ekibiyle çok iyi konsantre olmaları gereken iki karşılaşma oynayacaklarını belirtti.

Sarı-lacivertli takımın Lokomotiv Moskova'yı eleyebilecek güçte ve kalitede olduğunun altını çizen Fernandao, "Turu geçebilecek imkana sahibiz ama en iyi performansımızı sahaya yansıtmalıyız. Çok iyi hazırlanacağız. Bizim tek isteğimiz turu geçmek. Her iki maçta da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağız" şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yaptıkları Medipol Başakşehir maçında yaşadığı sakatlığa da değinen Brezilyalı futbolcu, aldığı darbeden dolayı dizinin şiştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Devam edebileceğimi düşünüyordum ama dizim o haldeyken istediklerimi yapamıyordum ve takımıma yardımcı olamıyordum. Takımıma yardımcı olamadığım için de hocamızın böyle bir karar aldığını düşünüyorum. Taraftarlarımızın şunu bilmesini istiyorum, dizimden dolayı büyük bir ağrı hissediyordum ve oyundan çıkarken hiç kimseye saygısızlık yapmadım. Ağrıdan dolayı gerçekten koşabilecek bir durumda değildim. Taraftarlarımızı çok seviyorum. Onlara büyük saygı duyuyorum ve onlar için sahada elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hiçbir şekilde beni yanlış anlamasınlar, onlardan ricam bu. Ben hiçbir düşünceyle oyundan yavaş çıkmadım, sadece koşamadığım için yavaş çıkmak zorunda kaldım. Fenerbahçe için her zaman en iyisini vermek istiyorum. Bu maçta dizimdeki ağrıdan dolayı en iyi performansımı veremedim ama bundan sonraki maçlarda Fenerbahçe için elimden geleni yapmaya çalışacağım."

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası maçları hakkında konuşan Brezilyalı yıldız, "Geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynadım. Türkiye Kupası'nın zorlu bir turnuva olduğunu da biliyorum. Bu turnuvada, mücadele eden ve her şeyini sahaya koyarak oynayan takımlar var. Fenerbahçe, katıldığı her kulvarda şampiyonluğu ister ve zirveyi hedefler. Taraftarlar da kupalar ve şampiyonluklar kazanıldıkça mutlu olur. Bizim isteğimiz katıldığımız her kulvarda başarılı olmak" diyerek sözlerini noktaladı.
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FenerbahçeJose Fernandao
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