Jose Bosingwa yuvasına geri döndü

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Portekizli oyuncu Jose Bosingwa Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 19.30 sıralarında Trabzon hava alanına geldi. Yıldız oyuncuyu kulüp yetkilileri karşılarken bazı taraftarlar da hava alanına gelerek futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Bosingwa, Trabzonspor'a yeniden geldiği için mutlu olduğunu yarın daha geniş konuşabileceğini vurguladı. Kendisini bekleyen araca güçlükle binen oyuncu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.







İKİNCİ KEZ TRABZON'DA

Jose Bosingwa 2013 yılında Queens Park Rangers FC'nin bir alt lige düşmesiyle serbest kalmasının ardından dönemin başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Trabzonspor'a bedelsiz transfer olmuştu. 11 Kasım 2015 tarihinde uzun süredir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrılan Bosingwa'nın sözleşmesi feshedilmişti.

Oyuncunun yarın Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenecek törenin ardından Güray Vural ile birlikte kendisini yeniden bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor.