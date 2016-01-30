Jose Bosingwa yuvasına geri döndü

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Portekizli oyuncu Jose Bosingwa Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 19.30 sıralarında Trabzon hava alanına geldi. Yıldız oyuncuyu kulüp yetkilileri karşılarken bazı taraftarlar da hava alanına gelerek futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Bosingwa, Trabzonspor'a yeniden geldiği için mutlu olduğunu yarın daha geniş konuşabileceğini vurguladı. Kendisini bekleyen araca güçlükle binen oyuncu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.
Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Portekizli oyuncu Jose Bosingwa Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 19.30 sıralarında Trabzon hava alanına geldi. Yıldız oyuncuyu kulüp yetkilileri karşılarken bazı taraftarlar da hava alanına gelerek futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Bosingwa, Trabzonspor'a yeniden geldiği için mutlu olduğunu yarın daha geniş konuşabileceğini vurguladı. Kendisini bekleyen araca güçlükle binen oyuncu Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne geçti.