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John Terry Chelsea’nın Demirbaşı Oldu!

Chelsea’nın kaptanı başarılı futbolcu John Terry kariyerine takımında devam etme kararı alarak sözleşmesini bir yıl daha uzattı.

John Terry Chelsea’nın Demirbaşı Oldu!
Premier Lig'de sezonu beklentilerin oldukça uzağında kapatan Chelsea, kaptanı John Terry ile 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.

2000 yılından bu yana Londra ekibinin formasını giyen 35 yaşındaki futbolcu, kendisine önerilen 1 yıllık teklifi kabul etti.

Yeni sezonda takımın menajerliğini yapacak Antonio Conte ile birlikte çalışma fırsatı bulacak Terry'nin, gelecek 1 yılın ardından futbol kariyerini noktalaması bekleniyor.

Chelsea kariyerinde 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 5 FA Cup şampiyonluğu kazanan Terry, 78 kez de İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydi.
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