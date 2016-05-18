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John Terry Chelsea’nın Demirbaşı Oldu!
Chelsea’nın kaptanı başarılı futbolcu John Terry kariyerine takımında devam etme kararı alarak sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
18 Mayıs 2016 Çarşamba 12:33
Premier Lig'de sezonu beklentilerin oldukça uzağında kapatan Chelsea, kaptanı John Terry ile 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.
2000 yılından bu yana Londra ekibinin formasını giyen 35 yaşındaki futbolcu, kendisine önerilen 1 yıllık teklifi kabul etti.
Yeni sezonda takımın menajerliğini yapacak Antonio Conte ile birlikte çalışma fırsatı bulacak Terry'nin, gelecek 1 yılın ardından futbol kariyerini noktalaması bekleniyor.
Chelsea kariyerinde 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 5 FA Cup şampiyonluğu kazanan Terry, 78 kez de İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydi.
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