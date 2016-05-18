John Terry Chelsea’nın Demirbaşı Oldu!

Premier Lig'de sezonu beklentilerin oldukça uzağında kapatan Chelsea , kaptanı John Terry ile 1 yıl daha yola devam etme kararı aldı.

2000 yılından bu yana Londra ekibinin formasını giyen 35 yaşındaki futbolcu, kendisine önerilen 1 yıllık teklifi kabul etti.

Yeni sezon da takımın menajerliğini yapacak Antonio Conte ile birlikte çalışma fırsatı bulacak Terry'nin, gelecek 1 yılın ardından futbol kariyerini noktalaması bekleniyor.

Chelsea kariyerinde 4 Premier Lig şampiyonluğu, 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 1 UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu ve 5 FA Cup şampiyonluğu kazanan Terry, 78 kez de İngiltere Milli Takımı'nın formasını giydi.