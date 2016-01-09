John Obi Mikel Transferine Mustafa Denizli Engeli

Chelsea’de yıldızlar topluluğu kadroda gözden düşen Nijeryalı John Obi Mikel Florya’nın kapısından döndü.

Devre arasında en az 5 transfer yapmayı planlayan Galatasaray’a menajerler 10 gün önce Chelsea’de forma giyen John Obi Mikel’i kiralık olarak önerdi. Defansif orta saha pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takıma gelmeye razıydı. Ancak o dönemde Galatasaray Kasımpaşa’dan Ryan Donk ile el sıkıştığı için Nijeryalı oyuncuya olumsuz yanıt verdi.

Denizli Donk’u istedi

Sarı-kırmızılılarda Teknik direktör Mustafa Denizli tercihini Süper Lig’i bilen, tanıyan Donk’tan yana kullandı. 8 sezondur Chelsea forması giyen Obi Mikel takımıyla bu sezon 13 maça çıkmış ve 1 asist ile oynamıştı. Nijeryalı oyuncunun adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı.