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John Obi Mikel Transferine Mustafa Denizli Engeli

Mustafa Denizli Chelsea forması giyen John Obi Mikel ismini reddettiği ortaya çıktı, 10 gün önce menajerlerin kiralık olarak teklif ettiği ismi başarılı teknik adam istemedi

John Obi Mikel Transferine Mustafa Denizli Engeli

 Chelsea’de yıldızlar topluluğu kadroda gözden düşen Nijeryalı John Obi Mikel Florya’nın kapısından döndü.

Devre arasında en az 5 transfer yapmayı planlayan Galatasaray’a menajerler 10 gün önce Chelsea’de forma giyen John Obi Mikel’i kiralık olarak önerdi. Defansif orta saha pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki futbolcu sarı-kırmızılı takıma gelmeye razıydı. Ancak o dönemde Galatasaray Kasımpaşa’dan Ryan Donk ile el sıkıştığı için Nijeryalı oyuncuya olumsuz yanıt verdi.

Denizli Donk’u istedi

Sarı-kırmızılılarda Teknik direktör Mustafa Denizli tercihini Süper Lig’i bilen, tanıyan Donk’tan yana kullandı. 8 sezondur Chelsea forması giyen Obi Mikel takımıyla bu sezon 13 maça çıkmış ve 1 asist ile oynamıştı. Nijeryalı oyuncunun adı bir dönem Beşiktaş ile de anılmıştı.

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John Obi Mikel
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