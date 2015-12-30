Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

John Boye için kıyasıya mücadele

Sivasspor forması giyen Ganalı John Boye için Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin transfer etmek için yarışa girdikleri iddia ediliyor

John Boye için kıyasıya mücadele
 Sivasspor forması giyen Ganalı John Boye için Galatasaray ve Fenerbahçe  kulüplerinin transfer etmek için yarışa girdikleri iddia ediliyor
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Sivasspor'da forma giyen stoper oyuncusu John Boye'u istediği iddia edildi.

MENAJERİ SİVASSPOR'U UYARDI

GHANAsoccernet.com adlı internet sitesinde yayınlanan ve oyuncunun menajerine dayandırılan haberde iki kulübün de John Boye için istekli olduğu ve Ocak ayında kadrolarına katmakta kararlı olduklarının altı çizildi. John Boye'un menajerinin Sivasspor yönetimini de bu transfer konusunda uyardığı ifade edildi.

GANALI STOPERDEN TAM 4 GOL!

Stoper olmasına rağmen golcü özelliği ile dikkat çeken 1,85 boyundaki John Boye bu sezon oynadığı 12 Süper Lig maçında 4 gol attı. John Boye, Sivasspor'un Pazartesi akşamı 2-1 kaybettiği Fenerbahçe maçında da 90 dakika forma giydi.

2018'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Defansın her bölgesinde oynayabilen oyuncunun Sivasspor ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Kaynak: GHANAsoccernet.com)
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
SivassporJohn Boye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.