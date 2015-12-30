John Boye için kıyasıya mücadele

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin, Sivasspor'da forma giyen stoper oyuncusu John Boye'u istediği iddia edildi.

MENAJERİ SİVASSPOR'U UYARDI

GHANAsoccernet.com adlı internet sitesinde yayınlanan ve oyuncunun menajerine dayandırılan haberde iki kulübün de John Boye için istekli olduğu ve Ocak ayında kadrolarına katmakta kararlı olduklarının altı çizildi. John Boye'un menajerinin Sivasspor yönetimini de bu transfer konusunda uyardığı ifade edildi.





GANALI STOPERDEN TAM 4 GOL!

Stoper olmasına rağmen golcü özelliği ile dikkat çeken 1,85 boyundaki John Boye bu sezon oynadığı 12 Süper Lig maçında 4 gol attı. John Boye, Sivasspor'un Pazartesi akşamı 2-1 kaybettiği Fenerbahçe maçında da 90 dakika forma giydi.

2018'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Defansın her bölgesinde oynayabilen oyuncunun Sivasspor ile 2018 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

(Kaynak: GHANAsoccernet.com)