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Johan Elmander transferinin arkasından Eto çıktı!

Antalyaspor'а trаnsfеri düşünülеn Gаlаtаsаrаylı еski оyuncu Jоhаn Elmаndеr'in Sаmuеl Etо'о'yа tаkıldığı iddiа еdildi. Antalyaspor'lа birçоk kоnudа аnlаşаn 34 yаşındаki usta ayağın, kırmızı bеyаzlı tаkımdаn isе mаç bаşı ücrеt аlаcаktı

Johan Elmander transferinin arkasından Eto çıktı!

 Antalyaspor'a transferi düşünülen Galatasaraylı eski oyuncu Johan Elmander'in Samuel Eto'o'ya takıldığı iddia edildi. Antalyaspor'la birçok konuda anlaşan 34 yaşındaki usta ayağın, kırmızı beyazlı takımdan ise maç başı ücret alacaktı.

TRANSFER ETO'O'YA TAKILDI

Antalyaspor devre arası transfer dönemini en hareketli takımların içerisinde yer aldı. Kırmızı beyazlı takımda 13 futbolcu kadroya katılırken, 10 oyuncu ile de yollar ayrıldı. Antalyasporlu Lamine Diarra'nın Göztepe'ye kiralanmasının ardından Antalyaspor'a transfer olacağı açıklanan Johan Elmander transferinin Samuel Eto'o'ya takıldığı iddia edildi.

MAÇ BAŞI ANLAŞMIŞLARDI

Elmander ile transferin son gününde maç başı sözleşme şeklinde anlaşan kırmızı beyazlı kulüp kadrodan bir oyuncu ile yollarını ayırması gerektiği, bu isim için devre arasında transfer edilen Lionel Enguene olması kararlaştırılmasına rağmen Eto'o'nun buna karşı çıktığı belirtildi.

CEZAYİRLİ KALECİYİ GÖNDERMEDİ

Lionel Enguene ile yollarını ayıramayan Antalyaspor, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle Johan Elmander'i transfer edemedi. Kırmızı beyazlı takımda devre arasında Karşıyaka'ya kiralanması gündeme gelen Cezayirli kaleci Rais Mbolhi'nin (24) de Karşıyaka'ya gitmesini de Eto'o'nun engellediği iddia edildi.
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Johan Elmander
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